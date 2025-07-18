買贈品促銷 憑證可抵稅

企業辦促銷送贈品，也能合法節稅。財政部高雄國稅局指出，營業人為提升買氣，常以「買就送」、「限時加贈」等方式吸引消費者，若這些促銷贈品是為了推動本業銷售而購買，其取得發票可認列為進項稅額，依法可扣抵銷項稅額。

高雄國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，部分情況取得的憑證，無法扣抵進項稅額，例如員工私用、捐贈、交際應酬、非屬營業使用等。

但若營業人購買贈品是用於銷售促銷活動，且與本業有關，並非單純贈與、無關業務用途，就屬於可扣抵範圍，只要備妥憑證，仍可作為進項稅額扣抵。

舉例來說，甲美容公司為推廣旗下護膚產品，購買1,000片面膜作為贈品，消費者凡購買護膚品即隨貨附贈面膜，公司在購進面膜時取得銷售額1萬元、進項稅額500元的統一發票，因贈品用途與本業行為密切相關，這500元稅額可依法扣抵當期的銷項稅額，不必擔心被剔除。

不過，進項稅額的扣抵申報也要注意時效規定。國稅局提醒，營業人應在取得發票的當期申報扣抵，若未於當期完成申報，可延至次期補申報，但須保留憑證正本備查，倘若次期仍未申報，則應在之後申報扣抵時說明原因，但扣抵期限不得超過十年，逾期即喪失權利。

國稅局提醒，營業人若為推展銷售購買大量促銷品，也應注意與業務相關性是否合理，若查核發現贈品與本業明顯無關、使用對象不明確，仍然有可能遭否決扣抵。