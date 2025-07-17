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建商欠稅29年躲不掉！國稅局下猛藥成功追回200萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
即使欠稅人的財產條件不佳，只要名下仍具備變現價值的財產，仍可作為抵繳稅捐的標的。圖／聯合報系資料照片
即使欠稅人的財產條件不佳，只要名下仍具備變現價值的財產，仍可作為抵繳稅捐的標的。圖／聯合報系資料照片

別以為能僥倖躲過！高雄國稅局透露，日前成功標脫一間欠稅建設公司名下的停車位，追回逾200萬元稅款，這起案件歷時近三十年，歷經多次查封與流標，終於在第四次拍賣中順利標脫，展現政府對重大欠稅不輕縱的決心。

高雄國稅局表示，該建設公司自1996年起便陸續積欠稅款，至今欠稅總額超過3,100萬元，已被列為《稅捐稽徵法》第23條第5項所稱的「重大欠稅人」，雖然國稅局多年來已陸續查封並拍賣其部分資產，但仍無法全數清償，直到近期發現其在台中一棟大樓內名下尚有多個地下停車位，才再次啟動追稅行動。

但這些停車位因為僅擁有建物所有權，無土地持分，又缺乏社區管理委員會，且位置難以確認，讓實際拍賣作業困難重重，即使多次進行拍賣，也因條件不明、風險高而接連流標。

為突破瓶頸，高雄國稅局與行政執行署台中分署密切合作，主動勘查現場並協調台中市政府協助社區成立管理委員會，藉此釐清停車位實際狀況，拍賣前也透過管委會廣泛宣傳資訊，提高投標人意願，終於在第四次拍賣上，成功吸引買家投標，順利標脫該批停車位，為國庫追回逾200萬元欠稅。

國稅局指出，此案顯示出即使財產條件不佳，只要具備變現價值，仍可作為抵繳稅捐的標的，未來將持續與行政執行機關密切合作，強化資產處理效率，排除執行障礙。

國稅局提醒，納稅義務人應依法按時繳納稅款，若逾期未繳，不僅會被加徵滯納金與利息，還可能面臨財產查封、強制拍賣等法律後果，得不償失。

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