欠稅財產遭凍結 有解方

民眾若因欠稅導致名下財產被辦理禁止處分，但又急需用錢時，並非完全無解。財政部高雄國稅局表示，納稅人若一時無法全數繳清稅款，可透過「第三人提供財產擔保」方式，向稅捐機關申請塗銷禁止處分登記，讓財產恢復可移轉狀態。

依《稅捐稽徵法》第24條規定，納稅人若逾期未繳稅，稅捐機關可針對其相當金額的財產，通知地政機關或相關單位辦理「禁止處分登記」，禁止該財產移轉或設定其他權利，這是保障國庫權益的一種方式，防止欠稅人脫產。

不過若納稅人有處分財產的急迫需求，例如打算出售土地償還債務、資金調度或解決家庭財務問題，法律仍有轉圜方法。根據規定，欠稅人可提出申請，由第三人提供價值等同或高於欠稅金額的財產作擔保，作為交換條件，讓原先被限制的財產得以解禁。

這名「第三人」可以是親友、配偶、企業法人等，實務上所提供的擔保財產多為不動產，需辦理抵押設定，並提出擔保品清單、第三人同意書、具結書及相關證明文件，只要經稅捐機關審核確認擔保充分，便會函請地政機關或相關單位塗銷原先的禁止處分登記。

舉例來說，老張（化名）因積欠2021年綜所稅，名下A地被地政機關註記禁止處分，但他急需處分A地處理債務，但短期內無法清償稅金，於是跟朋友協商，由對方提供一筆市值足額的不動產擔保，完成抵押登記後，國稅局核准並移請地政機關解除A地限制，順利解決燃眉之急。

國稅局強調，這項機制是在確保稅捐債權的同時，也提供一定處理彈性，民眾申請時必須準備齊全資料，擔保財產價值須足以涵蓋稅款，否則申請可能遭到駁回。