欠稅財產遭凍結 有解方

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若因欠稅導致名下財產被辦理禁止處分，但又急需用錢時，並非完全無解。財政部高雄國稅局表示，納稅人若一時無法全數繳清稅款，可透過「第三人提供財產擔保」方式，向稅捐機關申請塗銷禁止處分登記，讓財產恢復可移轉狀態。

依《稅捐稽徵法》第24條規定，納稅人若逾期未繳稅，稅捐機關可針對其相當金額的財產，通知地政機關或相關單位辦理「禁止處分登記」，禁止該財產移轉或設定其他權利，這是保障國庫權益的一種方式，防止欠稅人脫產。

不過若納稅人有處分財產的急迫需求，例如打算出售土地償還債務、資金調度或解決家庭財務問題，法律仍有轉圜方法。根據規定，欠稅人可提出申請，由第三人提供價值等同或高於欠稅金額的財產作擔保，作為交換條件，讓原先被限制的財產得以解禁。

這名「第三人」可以是親友、配偶、企業法人等，實務上所提供的擔保財產多為不動產，需辦理抵押設定，並提出擔保品清單、第三人同意書、具結書及相關證明文件，只要經稅捐機關審核確認擔保充分，便會函請地政機關或相關單位塗銷原先的禁止處分登記。

舉例來說，老張（化名）因積欠2021年綜所稅，名下A地被地政機關註記禁止處分，但他急需處分A地處理債務，但短期內無法清償稅金，於是跟朋友協商，由對方提供一筆市值足額的不動產擔保，完成抵押登記後，國稅局核准並移請地政機關解除A地限制，順利解決燃眉之急。

國稅局強調，這項機制是在確保稅捐債權的同時，也提供一定處理彈性，民眾申請時必須準備齊全資料，擔保財產價值須足以涵蓋稅款，否則申請可能遭到駁回。

稅款 國稅局 債務

延伸閱讀

老牌麵包店欠稅費70多萬查封冰櫃追繳 業者若仍無繳納下一步管收

室內設計公司欠稅305萬 去年迄今提轉帳逾3千萬…負責人被管收

遺產申報 別漏股東往來債權

娜娜天復活！前風俗娘VTuber三星ナナミ睽違兩年復出 為償還債務及稅款

相關新聞

地主合建分屋 留意兩稅事

地主與建商合建分售，是不動產開發中常見的合作模式，不過，無論是在產權移轉階段或日後售屋申報時，涉及稅務規定相當繁複。稅務...

欠稅財產遭凍結 有解方

民眾若因欠稅導致名下財產被辦理禁止處分，但又急需用錢時，並非完全無解。財政部高雄國稅局表示，納稅人若一時無法全數繳清稅款...

遺囑繼承登記 免印花稅

民眾若按遺囑辦理不動產繼承登記，要不要貼印花稅？屏東縣財稅局表示，若遺囑是由被繼承人指定把名下不動產留給「繼承人」，且繼...

災損30萬內 減稅申請簡化

丹娜絲颱風重創南部，財政部南區國稅局表示，為協助受災民眾儘速取得災損證明、申請減稅，秉持從寬、從速、從簡原則，主動提供輔...

因應美關稅 財部：核准288億元稅款免息延分期繳納

企業或民眾若受美國關稅政策影響而無法一次繳清稅款，可申請免加計利延分期繳納，財政部今天表示，稅捐稽徵機關秉持從速、從寬、...

遺產申報 別漏股東往來債權

財政部高雄國稅局提醒，若被繼承人生前為公司股東，且公司帳上記載有「股東往來」項下的債權餘額，繼承人在辦理遺產稅申報時，應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。