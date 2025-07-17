災損30萬內 減稅申請簡化

丹娜絲颱風重創南部，財政部南區國稅局表示，為協助受災民眾儘速取得災損證明、申請減稅，秉持從寬、從速、從簡原則，主動提供輔導協助，針對損失金額30萬元以下者，只要備妥相關證明，即可採書面審核，免實地勘查，加快審查流程。

國稅局說明，若個人在此次災害中財產損失未超過30萬元，請於災害發生後30日內填寫「個人災害損失申報（核定）表」，並附上相關證明資料，例如受損財物的照片、原始購買憑證、維修估價單，或已完成修復的發票、收據等，即可由稽徵機關直接書面審查，不需派員到場勘查。

此外為提升辦理效率，國稅局提醒，民眾可多加利用線上申辦系統，節省來回奔波時間，表格可至財政部「稅務入口網」下載，民眾除可選擇臨櫃申請或郵寄文件，也可進入稅務入口網首頁，直接完成申請程序，若已上傳完整附件，也可免再寄送紙本資料。