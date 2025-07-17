遺囑繼承登記 免印花稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若按遺囑辦理不動產繼承登記，要不要貼印花稅？屏東縣財稅局表示，若遺囑是由被繼承人指定把名下不動產留給「繼承人」，且繼承人依據這份遺囑辦理繼承登記，屬繼承行為，不需繳納印花稅。

稅務局說明，這類「具有繼承性質」的遺囑，雖然是以遺囑為依據辦理產權移轉，但法律上視為繼承程序，並非契約形式移轉，依《印花稅法》規定，不屬於應貼花的憑證範圍，民眾可放心，不會因為遺囑就被加課稅費。

不過，若遺囑中記載的是把不動產「遺贈」給受贈人（如朋友、侄子、照顧者等非繼承人），情況就有所不同。稅務局解釋，因這類遺囑本質上是贈與行為，當受贈人持遺囑辦理不動產登記時，就會被視為具「贈與契據性質」，依法需繳交印花稅，稅額為贈與金額的千分之1。

也就是說，同樣是寫遺囑轉移房產，對象是「繼承人」或「非繼承人」，是否需貼繳印花稅的規定並不相同。

印花稅

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