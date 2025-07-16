丹娜絲受災戶必看！30萬元內損失免勘查、可線上申請

因應丹娜絲颱風帶來的災情，財政部南區國稅局表示，為協助受災民眾盡速取得災害損失證明、申請稅捐減免，將秉持「從寬、從速、從簡」原則，主動提供輔導協助，尤其針對損失金額在30萬元以下者，只要備妥相關證明，即可透過書面審核方式辦理，免實地勘查，加快審查流程。

國稅局進一步說明，若個人在此次災害中財產損失未超過新臺幣30萬元，請於災害發生後30日內填寫「個人災害損失申報（核定）表」，並附上相關證明資料，例如受損財物的照片、原始購買憑證、維修估價單，或已完成修復的發票、收據等，即可由稽徵機關直接書面審查，不需派員到場勘查。

此外，為提升辦理效率，國稅局提醒，民眾可多加利用線上申辦系統，節省來回奔波時間，表格可至財政部「稅務入口網」下載，民眾除了可以選擇臨櫃申請或郵寄文件，也可進入稅務入口網首頁，直接完成申請程序，若已上傳完整附件，也可免除再寄送紙本資料。

國稅局強調，將持續密切掌握各地受災情況，並提供民眾必要協助，呼籲受災納稅人把握申報期限，及早提出申請，爭取合法權益。若有疑問，也可撥打國稅局服務專線洽詢，將有專人提供說明與協助。