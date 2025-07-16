貢獻國庫逾千億 台積電8度繳稅王

報稅季結束，根據財政部統計，全國一一三年度營所稅總自繳稅額六二六五點六億餘元。五區國稅局結算申報中，北區國稅局以轄內企業自繳稅額（不包含暫繳稅額）逾二八六二億元居冠。而對照企業財報資料推估，晶圓代工龍頭台積電八度成為「繳稅王」，貢獻國庫逾千億元。

因應美國總統川普宣布開徵對等關稅政策的衝擊，今年報稅季延長至六月卅日。財政部統計，一一三年度整體營所稅申報件數一一二點四萬件，較前一年度增加百分之二點九一，自繳稅額為五八三四點五億元，成長百分之六點二一；未分配盈餘申報自繳稅額則為四三一點○七億元、衰退百分之卅八點七八。

北區國稅局轄區橫跨新北市、桃園市、新竹縣市等地，涵蓋多家知名上市櫃公司與科技大廠，今年營所稅結算申報件數近卅九萬件，自繳稅額達二八六二點六億元，年增率百分之十九點五四，營利事業自繳稅額是五區之冠，也是唯一出現雙位數正成長的國稅局。

北區國稅局指出，基於稅法規定保密原則，無法對外揭露繳稅大戶名單。但以科技大廠已公開的財報交叉比對，台積電結算申報自繳稅額超過一千億元，較前一年度增加，蟬聯繳稅王。第二至第五名結算申報自繳稅額約數十億元，科技大廠鴻海、晶圓代工大廠聯電、近年受輝達帶動ＡＩ伺服器大廠廣達、ＩＣ設計大廠聯發科、與陽明海運等，都在前十繳稅大戶。

五區國稅局之中，僅北區國稅局、高雄國稅局轄內企業結算申報總自繳稅額呈現年增，其餘均衰退。