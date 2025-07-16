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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

外國人買房自住 可享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

外國人在台灣買房，也能申請地價稅房屋稅的「自住優惠稅率」。桃園稅務局提醒，外國人只要依法取得中華民國居留證，並將居留證上地址設在實際居住的房屋，視同完成「戶籍登記」，即可比照本國人申請優稅。

稅務局解釋，只要符合相關條件，地價稅就能從一般稅率降為千分之2；房屋稅則可按1.2%的自住稅率計算，若名下全國只有一戶、且房屋現值未達規定門檻，還有機會適用1%稅率。

稅務局說明，要申請地價稅自住用地稅率，需符合五條件，首先，土地上房屋須為本人、配偶或直系親屬所有；第二，土地所有權人或配偶、直系親屬需在該地設籍（外國人居留證住址等同設籍）；第三，房屋不得出租或營業；第四，都市土地面積不得超過300平方公尺，非都市不得超過700平方公尺；第五，一個家庭全國以一處為限。

房屋稅 地價稅

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