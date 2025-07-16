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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

稅單寄存郵局 視同送達

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

沒收到稅單就不需要繳稅嗎？台中稅務局提醒民眾，稅單採掛號寄送，若未領回被郵差寄存於郵局，即便未實際收到，也一樣視為已送達，若未在期限內繳納，不僅會被加徵滯納金，還可能遭到移送強制執行。

舉例來說，近期有民眾阿華（化名）到稅務局表示，他完全沒收到使用牌照稅7,120元的稅單，卻突然收到來自行政執行署的「傳繳通知書」，要求他繳清稅金與滯納金總共7,832元。

經查才發現，原來稅單當時已以雙掛號方式寄出，但他未在家收件，稅單被寄存於郵局，而他也未前往領取，導致未繳納、遭罰款並被移送。

稅務局說明，稅單會以雙掛號寄送至戶籍地址，如果收件人不在家，郵差會將稅單寄存於郵局，並張貼送達通知書於住戶門口或放置信箱，提醒民眾領件，這在法律上稱為「寄存送達」，一旦寄存完成，就算民眾沒有實際領到，也已經視為送達，繳稅期限依然生效。

郵差 郵局 牌照稅

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