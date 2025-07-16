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美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

CFC 認定 須納入關係人持股

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業若持有境外公司股權，並達到受控外國企業（CFC）判定標準，就須依規定將其投資收益納入所得課稅。財政部台北國稅局提醒，常見部分企業誤以為持股比率不高，無須申報，但若加總親屬等「關係人」持股後達50％門檻，也會被認定為CFC。

國稅局解釋，依《所得稅法》規定，只要我國營利事業持有符合CFC要件的境外低稅負地區公司，例如香港、開曼群島等，且該公司不符合豁免條件，就必須把該公司盈餘視為投資收益，計入當年度所得辦理課稅。

所謂「控制」的認定，不只看單一公司持股比率，而是須依CFC辦法所訂標準來判斷。

國稅局指出，如果我國企業加上其關係人，對該境外公司持股合計達50%以上，或對公司具有重大影響力，就須納入CFC申報。

舉例來說，台灣甲公司持有香港A公司股權18%，原以為未達門檻而未申報CFC，但經查，甲公司負責人的四名子女共持有A公司股權42%，合計甲公司與關係人對A公司持股達60%，已超過50%的認定標準。

因此A公司被認定為甲公司的CFC，甲公司須依比率認列其CFC投資收益，並依法繳稅，甲公司負責人之四名子女也需分別申報其部分投資收益。

國稅局提醒，企業在結算申報時，應主動檢視是否持有CFC，並確認是否達到股權控制或實質控制門檻，依規定，除自身持股外，負責人的子女等血親、企業具有財務或業務依賴關係的人，其持股也可能被合併計算為關係人，影響CFC認定。若企業在未被查核前，自行發現有漏報、短報CFC所得，則可適用《稅捐稽徵法》自動補報免罰機制，國稅局強調，CFC制度自2023年起實施後，查核力道已逐步加強，呼籲企業與股東主動申報，避免日後衍生補稅或受罰。

香港 國稅局

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