遺產申報 別漏股東往來債權

財政部高雄國稅局提醒，若被繼承人生前為公司股東，且公司帳上記載有「股東往來」項下的債權餘額，繼承人在辦理遺產稅申報時，應將這筆債權視為被繼承人遺產的一部分，依法列入申報範圍。

高雄國稅局提醒，若未依規定據實申報，經查獲後除需補稅外，也可能面臨加計滯納金與裁罰。

國稅局解釋，所謂「股東往來」，指的是公司帳上與股東間的借貸或資金拆借往來，例如股東借錢給公司周轉，或代墊支出等情形，若被繼承人生前與其投資公司存在這類金錢往來，且截至死亡日止，公司帳上仍記載該筆「股東往來」為應付股東的債務，即構成被繼承人的債權，依法應計入遺產總額。

國稅局在實務上，經常發現繼承人未注意公司帳冊中「股東往來」的餘額，或誤以為僅股票、現金、不動產等資產才須申報，導致遺產申報內容不周延，進而產生補稅風險。

國稅局指出，尤其在家族企業中，被繼承人往往擁有主要股權，資金進出頻繁，股東往來數字可能金額不小，若未主動揭露，極易遭查核補稅。

為確認債權屬實，國稅局提醒，繼承人在申報遺產稅時，應一併檢附公司資產負債表、詳細股東往來明細、被繼承人持股比例、公司章程與股東會紀錄等相關文件，以供稽徵機關審查，若繼承人無法說明或舉證，稅局仍可依帳載數據核定遺產稅額。

此外，即便公司資金尚未實際償還，該筆債權仍屬「被繼承人之應收債權」，不因未收回而免列申報。國稅局強調，遺產稅採「實質課稅原則」，只要財產權利仍屬於被繼承人名下，在未依法移轉或消滅之前，即應列入遺產稅計算基礎。

國稅局建議，繼承人在辦理遺產稅申報時，務必詳實盤點被繼承人生前所有財產，包括與公司間的債權往來，確保資料正確無誤，才能避免日後補稅與罰鍰風險，保障自身權益。