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粗估貢獻破千億元 台積電再登繳稅王

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
對照企業財報資料推估，晶圓代工龍頭台積電（2330）八度成為「繳稅王」，貢獻近千億元。（本報資料照片）
對照企業財報資料推估，晶圓代工龍頭台積電（2330）八度成為「繳稅王」，貢獻近千億元。（本報資料照片）

報稅季結束，財政部統計，全國113年度營所稅總自繳稅額6,265.6億餘元。五區國稅局結算申報中，北區國稅局以轄內企業自繳稅額（不包含暫繳稅額）逾2,862億奪冠。另對照企業財報資料推估，晶圓代工龍頭台積電（2330）八度成為「繳稅王」，貢獻破千億元。

其餘第二至第五名結算申報自繳稅額約為數十億元，而科技大廠鴻海（2317）、晶圓代工大廠聯電（2303）、AI伺服器大廠廣達（2382）與「航海王」陽明海運（2609），都在前10大繳稅大戶榜上。

受到美國川普總統的對等關稅政策，今年報稅季延長至6月30日，據財政部統計，113年度整體營所稅申報件數為112.4萬件，較前一年度增加2.91％，自繳稅額為5,834.5億元，年增6.21％。

北區國稅局今年營所稅結算申報件數近39萬件，自繳稅額達2,862.6億元，年增率達19.54％，營利事業自繳稅額是五區之冠，也是唯一出現雙位數正成長的國稅局。

其餘四大國稅局，包括台北國稅局結算申報件數20.4萬件、自繳稅額約1,719.4億元，年減1.55％；高雄國稅局結算申報件數12.2萬件、自繳稅額368.3億元，年增0.45％；中區國稅局結算申報件數27.7萬件、自繳稅額約626.7億元，年減11.16％；南區國稅局結算申報件數13.2萬件、自繳稅額約257.5億元，年減8.1％。

結算申報 晶圓代工 國稅局 台積電

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