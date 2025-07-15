他怒收罰單喊冤「沒見過稅單」 一查竟是漏掉這細節

沒收到稅單就不需要繳稅嗎？台中稅務局提醒民眾，稅單採掛號寄送，若未領回被郵差寄存於郵局，即便未實際收到，也一樣視為已送達，若未在期限內繳納，不僅會被加徵滯納金，還可能遭到移送強制執行。

舉例來說，近期有民眾阿華（化名）到稅務局表示，他完全沒收到使用牌照稅7,120元的稅單，卻突然收到來自行政執行署的「傳繳通知書」，要求他繳清稅金與滯納金總共7,832元。

阿華覺得莫名其妙，經查才發現，原來稅單當時已以雙掛號方式寄出，但他未在家收件，稅單被寄存於郵局，而他也未前往領取，導致未繳納、遭罰款並被移送。

稅務局說明，稅單會以雙掛號寄送至戶籍地址，如果收件人不在家，郵差會將稅單寄存於郵局，並張貼送達通知書於住戶門口或放置信箱，提醒民眾領件，這在法律上稱為「寄存送達」，一旦寄存完成，就算民眾沒有實際領到，也已經視為送達，繳稅期限依然生效。

如果未依限繳納稅款，不僅會加徵每日1％的滯納金，最多加至15％；一旦逾期30日仍未繳清，稅務局就會依法移送行政執行署進行強制執行，屆時可能面臨扣薪、扣存款、查封財產等後果。

稅務局提醒，收到郵局的寄存通知單時，務必儘快前往領取，以免錯過繳款期限，此外，若搬家或地址有變更，也記得主動通知稅捐機關變更寄送地址，才不會錯失重要郵件，平白產生罰款或承受執行風險。