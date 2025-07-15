財政部去年底公告調整遺產稅及贈與稅課稅級距金額，至於免稅額部分，財政部官員表示，2022年才調整，目前消費者物價指數（CPI）累計漲幅未達10%，預估明年額度不變，維持遺產稅免稅額1,333萬元、贈與稅每年244萬元。

《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅、贈與稅之「免稅額」、「課稅級距金額」等額度，每遇CPI較前次調整指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整，調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。

財政部官員解釋，遺產稅及贈與稅免稅額上次調整為2022年，不計入遺產總額及各項扣除額金額上次調整為2024年，據估算仍未達應調整標準，因此不會調整。據估算，目前累計約5.03%，未達10%。

財政部去年底公布調整遺產稅及贈與稅課稅級距金額，主要是因為2025年適用的CPI與前次調整的2017年適用之指數相較，上漲12.42%，已達應調整標準，因此調整課稅級距金額，今年發生都可以適用。