快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

遺贈稅免稅額估不變

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部去年底公告調整遺產稅贈與稅課稅級距金額，至於免稅額部分，財政部官員表示，2022年才調整，目前消費者物價指數（CPI）累計漲幅未達10%，預估明年額度不變，維持遺產稅免稅額1,333萬元、贈與稅每年244萬元。

《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅、贈與稅之「免稅額」、「課稅級距金額」等額度，每遇CPI較前次調整指數累計上漲達10%以上時，自次年起按上漲程度調整，調整金額以萬元為單位，未達萬元者按千元數四捨五入。

財政部官員解釋，遺產稅及贈與稅免稅額上次調整為2022年，不計入遺產總額及各項扣除額金額上次調整為2024年，據估算仍未達應調整標準，因此不會調整。據估算，目前累計約5.03%，未達10%。

財政部去年底公布調整遺產稅及贈與稅課稅級距金額，主要是因為2025年適用的CPI與前次調整的2017年適用之指數相較，上漲12.42%，已達應調整標準，因此調整課稅級距金額，今年發生都可以適用。

遺產稅 贈與稅 免稅額

延伸閱讀

非健保醫療機構放寬申請認定！心理諮商、語言治療有望納入報稅扣除

綜所稅免稅額標扣額等有望調高 2027年報稅適用

稅收挹注長照基金大減二成 上半年撥入358億元不如預期

她掃「統一發票兌獎」APP立刻進帳800元 兩位中獎者領嘸氣炸報警

相關新聞

迎減稅利多 700萬戶受惠…免稅額、課稅級距等金額將調升

全民迎減稅利多，截至6月消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達標，明年免稅額、標準扣...

遺贈稅免稅額估不變

財政部去年底公告調整遺產稅及贈與稅課稅級距金額，至於免稅額部分，財政部官員表示，2022年才調整，目前消費者物價指數（C...

醫藥費列舉節稅 擴大適用

許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。財政部高雄國稅局表示，針對醫療院所資格，財政部...

農地免徵遺產稅 列管五年

財政部南區國稅局表示，民眾繼承農業用地並申請免徵遺產稅後，若在五年列管期間內，將該土地出售或未持續作農業使用，將喪失免稅...

網路銷售額達標 要辦稅籍

財政部中區國稅局提醒，民眾若透過網路販售商品或提供勞務，只要有營利行為，不論是否開店、是否營業登記，都屬於「營業人」，一...

商號改自住宅 可申請優稅

地價稅開徵前，不少民眾發現，名下土地雖已改為住家用途，但稅單上卻仍按一般用地稅率計算，無法適用自用住宅優惠稅率。台中稅務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。