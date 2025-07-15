迎減稅利多 700萬戶受惠…免稅額、課稅級距等金額將調升

全民迎減稅利多，截至6月消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達標，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距四大額度都將調升，2027年5月報稅適用，近700萬申報戶可望受惠。

以目前漲幅估算，2027年5月申報2026年所得時，年收46.3萬元以下的單身上班族，將可望免繳稅。

《所得稅法》設有自動減稅機制，綜所稅免稅額、標扣額、薪資所得及身障特別扣除額、綜所稅課稅級距等，每遇CPI較前次調整累計漲3%以上時，就會按上漲程度調整，漲幅是否達標，要看去年11月至今年10月間的CPI平均數，與前次調整時相比。

也就是說，最終結果要待主計總處公布10月CPI時，才能定案，財政部會在年底前公告結果。若以截至6月漲幅來看，CPI較前次調整上漲約3.86%，已達到法定3%的調整標準。

若依此幅度初步推算，2026年綜所稅免稅額有機會從現行9.7萬元，調升4,000元至10.1萬元；標準扣除額調升5,000元，至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額上調8,000元，至22.6萬元。

綜所稅課稅級距也可望連動調整，預估所得淨額61萬元以下適用5%、61萬元至138萬元稅率為12%、138萬元至276萬元為20%、276萬元至517萬元稅率30%、517萬元以上稅率40%。

以單身上班族為例，2027年申報時，可適用綜所稅免稅額10.1萬元、標準扣除額13.6萬元、薪資扣除額22.6萬元，年收入合計46.3萬元以下，申報後即不需繳稅。

又以雙薪四口家庭來估算，免稅額可來到40.4萬，標準扣除額為27.2萬元，再加上薪資所得扣除額45.2萬元，也就是家庭年收在112.8萬元者免繳稅，較現行制度多扣4.2萬元。

主計總處將發布最新家庭收支調查，預計每人可支配所得中位數將增加，2025年每人基本生活費也可望調升，2026年5月報稅適用，對多口之家將是減稅利多。