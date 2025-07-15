網路銷售額達標 要辦稅籍

財政部中區國稅局提醒，民眾若透過網路販售商品或提供勞務，只要有營利行為，不論是否開店、是否營業登記，都屬於「營業人」，一旦當月營業額達到營業稅起徵點，就須依法辦理稅籍登記。

若超過期限才補登，甚至經查獲才補辦，除了要補繳稅款外，還可能被處以所漏稅額五倍以下罰鍰。

據規定，目前營業稅的起徵門檻為，銷售貨物每月達10萬元、銷售勞務每月達5萬元。

國稅局指出，許多人誤以為只要沒開公司或沒有店面，就不需報稅，其實只要以營利為目的從事買賣，就應遵守營業稅法規，若已達起徵標準卻未申報，還會留下違章紀錄。

另外，網路賣家在辦理稅籍登記時，還要主動提供銷售網站的網域名稱、網址或會員帳號，如果是透過蝦皮、露天、Facebook等平台開店，則需一併提供帳號資訊，未來網站內容有變動，也應向稽徵機關申報更新。