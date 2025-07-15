快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

網路銷售額達標 要辦稅籍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局提醒，民眾若透過網路販售商品或提供勞務，只要有營利行為，不論是否開店、是否營業登記，都屬於「營業人」，一旦當月營業額達到營業稅起徵點，就須依法辦理稅籍登記。

若超過期限才補登，甚至經查獲才補辦，除了要補繳稅款外，還可能被處以所漏稅額五倍以下罰鍰。

據規定，目前營業稅的起徵門檻為，銷售貨物每月達10萬元、銷售勞務每月達5萬元。

國稅局指出，許多人誤以為只要沒開公司或沒有店面，就不需報稅，其實只要以營利為目的從事買賣，就應遵守營業稅法規，若已達起徵標準卻未申報，還會留下違章紀錄。

另外，網路賣家在辦理稅籍登記時，還要主動提供銷售網站的網域名稱、網址或會員帳號，如果是透過蝦皮、露天、Facebook等平台開店，則需一併提供帳號資訊，未來網站內容有變動，也應向稽徵機關申報更新。

稅款 營業稅 國稅局

延伸閱讀

舊換新退稅三大關鍵：汽車、機車規定大不同，最高可省5萬元！

領6百萬保險金、匯給家人會被課贈與稅？專家解析：國稅局是看「為何給錢」

銀行保管箱別這樣用！他猝逝家人開箱全傻了：都要課遺產稅

羨慕朋友賣貨月入80萬...她嘆蝦皮抽成高難賺錢 網指運營必做一動作

相關新聞

迎減稅利多 700萬戶受惠…免稅額、課稅級距等金額將調升

全民迎減稅利多，截至6月消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達標，明年免稅額、標準扣...

遺贈稅免稅額估不變

財政部去年底公告調整遺產稅及贈與稅課稅級距金額，至於免稅額部分，財政部官員表示，2022年才調整，目前消費者物價指數（C...

醫藥費列舉節稅 擴大適用

許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。財政部高雄國稅局表示，針對醫療院所資格，財政部...

農地免徵遺產稅 列管五年

財政部南區國稅局表示，民眾繼承農業用地並申請免徵遺產稅後，若在五年列管期間內，將該土地出售或未持續作農業使用，將喪失免稅...

網路銷售額達標 要辦稅籍

財政部中區國稅局提醒，民眾若透過網路販售商品或提供勞務，只要有營利行為，不論是否開店、是否營業登記，都屬於「營業人」，一...

商號改自住宅 可申請優稅

地價稅開徵前，不少民眾發現，名下土地雖已改為住家用途，但稅單上卻仍按一般用地稅率計算，無法適用自用住宅優惠稅率。台中稅務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。