聽新聞
0:00 / 0:00
網路銷售額達標 要辦稅籍
財政部中區國稅局提醒，民眾若透過網路販售商品或提供勞務，只要有營利行為，不論是否開店、是否營業登記，都屬於「營業人」，一旦當月營業額達到營業稅起徵點，就須依法辦理稅籍登記。
若超過期限才補登，甚至經查獲才補辦，除了要補繳稅款外，還可能被處以所漏稅額五倍以下罰鍰。
據規定，目前營業稅的起徵門檻為，銷售貨物每月達10萬元、銷售勞務每月達5萬元。
國稅局指出，許多人誤以為只要沒開公司或沒有店面，就不需報稅，其實只要以營利為目的從事買賣，就應遵守營業稅法規，若已達起徵標準卻未申報，還會留下違章紀錄。
另外，網路賣家在辦理稅籍登記時，還要主動提供銷售網站的網域名稱、網址或會員帳號，如果是透過蝦皮、露天、Facebook等平台開店，則需一併提供帳號資訊，未來網站內容有變動，也應向稽徵機關申報更新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言