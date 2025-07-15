商號改自住宅 可申請優稅

地價稅開徵前，不少民眾發現，名下土地雖已改為住家用途，但稅單上卻仍按一般用地稅率計算，無法適用自用住宅優惠稅率。台中稅務局提醒，如果土地曾作為商號或營業場所使用，就算後來停業、註銷或遷出，也不會自動改列為自用住宅用地，必須主動向稽徵機關提出申請，經核准後才能適用優惠稅率。

根據規定，自用住宅用地須同時符合兩條件，一是土地所有權人或其配偶、直系親屬至少一人在該地設有戶籍；二是該土地上不得有出租或營業使用情形，只要有部分空間曾作為營業用途，如設有店面、商號或診所等，即便目前已不使用，也不會自動調整為自用稅率。

稅務局提醒，若房屋已不再供營業或出租，土地所有人可向所在地稅捐稽徵機關提出變更用途申請，申請期限為每年9月22日前，當年度才適用優惠稅率，若逾期申請，將自次年起生效。