快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

醫藥費列舉節稅 擴大適用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。藥物示意圖。圖/AI生成
許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。藥物示意圖。圖/AI生成

許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。財政部高雄國稅局表示，針對醫療院所資格，財政部已修正放寬，共三大修正，可望有更多醫院、診所符合資格，有助民眾列舉醫療支出。

高雄國稅局說明，民眾報稅時要列舉醫藥費，必須是在公立醫院、全民健報特約醫院及診所就醫，或是經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，相關單據才符合列報資格。

也就是說，非健保特約私立醫療機構，可向財政部申請認定為「會計紀錄完備正確之醫院」，財政部近期放寬認定方式，一方面有助提升醫療機構帳務透明，另一方面也保障納稅人權益。

此次修正有三大重點。第一，擴大申請適用類別，除原有的醫院與診所外，新增開放物理治療所、職能治療所、語言治療所、心理治療（諮商）所、聽力所及助產機構等類型的非健保特約醫療機構提出申請。

第二，放寬申請適用條件，過去需連三年依法設帳報稅，且至少一年度經稽徵機關查帳核實並無重大違章，才能提出申請，修正後只要最近一年有依法設帳，且經查帳核實無重大違章，就可申請，大幅降低門檻，對中小型或新設立機構更為友善。

第三，明確申請時程，醫療機構可自前一年度綜所稅申報期間屆滿次日起，至當年12月31日前提出申請。

國稅局指出，對醫療機構而言，除了放寬適用條件外，只要通過財政部核定，自認定年度起三年內，只要依法設帳、如實申報所得並完成繳稅，即可適用書面審核，不列為執行業務所得選案查核對象。

對納稅人而言，只要向這些經核定機構支付醫療或生育相關費用，即可依《所得稅法》規定，自認定年度起納入綜所稅列舉扣除，這不僅避免因機構資格問題導致無法扣除，也讓民眾有更清楚的報稅依據。

國稅局提醒，有意申請核定的非健保特約醫療機構，應及早檢視自身帳務紀錄與報稅情形，掌握申請機會以守護自身權益。

財政部 報稅 國稅局

延伸閱讀

非健保醫療機構放寬申請認定！心理諮商、語言治療有望納入報稅扣除

綜所稅免稅額標扣額等有望調高 2027年報稅適用

不僅普發一萬！特別條例三讀附帶二項決議 健保撥補優先補助藥品

她掃「統一發票兌獎」APP立刻進帳800元 兩位中獎者領嘸氣炸報警

相關新聞

迎減稅利多 700萬戶受惠…免稅額、課稅級距等金額將調升

全民迎減稅利多，截至6月消費者物價指數（CPI），較前次綜所稅免稅額等額度調整時的物價累計漲幅已達標，明年免稅額、標準扣...

遺贈稅免稅額估不變

財政部去年底公告調整遺產稅及贈與稅課稅級距金額，至於免稅額部分，財政部官員表示，2022年才調整，目前消費者物價指數（C...

醫藥費列舉節稅 擴大適用

許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。財政部高雄國稅局表示，針對醫療院所資格，財政部...

農地免徵遺產稅 列管五年

財政部南區國稅局表示，民眾繼承農業用地並申請免徵遺產稅後，若在五年列管期間內，將該土地出售或未持續作農業使用，將喪失免稅...

網路銷售額達標 要辦稅籍

財政部中區國稅局提醒，民眾若透過網路販售商品或提供勞務，只要有營利行為，不論是否開店、是否營業登記，都屬於「營業人」，一...

商號改自住宅 可申請優稅

地價稅開徵前，不少民眾發現，名下土地雖已改為住家用途，但稅單上卻仍按一般用地稅率計算，無法適用自用住宅優惠稅率。台中稅務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。