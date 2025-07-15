醫藥費列舉節稅 擴大適用

許多民眾善用列報醫藥費來節稅，但就診醫療院所必須符合財政部規定，才能列報。財政部高雄國稅局表示，針對醫療院所資格，財政部已修正放寬，共三大修正，可望有更多醫院、診所符合資格，有助民眾列舉醫療支出。

高雄國稅局說明，民眾報稅時要列舉醫藥費，必須是在公立醫院、全民健報特約醫院及診所就醫，或是經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，相關單據才符合列報資格。

也就是說，非健保特約私立醫療機構，可向財政部申請認定為「會計紀錄完備正確之醫院」，財政部近期放寬認定方式，一方面有助提升醫療機構帳務透明，另一方面也保障納稅人權益。

此次修正有三大重點。第一，擴大申請適用類別，除原有的醫院與診所外，新增開放物理治療所、職能治療所、語言治療所、心理治療（諮商）所、聽力所及助產機構等類型的非健保特約醫療機構提出申請。

第二，放寬申請適用條件，過去需連三年依法設帳報稅，且至少一年度經稽徵機關查帳核實並無重大違章，才能提出申請，修正後只要最近一年有依法設帳，且經查帳核實無重大違章，就可申請，大幅降低門檻，對中小型或新設立機構更為友善。

第三，明確申請時程，醫療機構可自前一年度綜所稅申報期間屆滿次日起，至當年12月31日前提出申請。

國稅局指出，對醫療機構而言，除了放寬適用條件外，只要通過財政部核定，自認定年度起三年內，只要依法設帳、如實申報所得並完成繳稅，即可適用書面審核，不列為執行業務所得選案查核對象。

對納稅人而言，只要向這些經核定機構支付醫療或生育相關費用，即可依《所得稅法》規定，自認定年度起納入綜所稅列舉扣除，這不僅避免因機構資格問題導致無法扣除，也讓民眾有更清楚的報稅依據。

國稅局提醒，有意申請核定的非健保特約醫療機構，應及早檢視自身帳務紀錄與報稅情形，掌握申請機會以守護自身權益。