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6月全國個人房地合一稅收年減35% 雙北以南、政府稅收蒸發逾四成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片
房市示意圖。聯合報系資料照片

財政部最新資料顯示，今年上半年個人房地合一稅收237億元，年減19%，若以區域來看，除新北市仍成長外，其餘五都年衰退幅度達二成以上。

而2025 年 6 月全國個人房地合一稅收為 42.55億元，更較去年同期大幅下滑 35%；尤以雙北市以南減幅最劇烈，年減幅度都達四成以上，顯示房市交易動能明顯趨緩。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房地合一稅滿20%的屋主越來越多，上半年六都移轉幅度減幅大於稅收，背後可能雖然交易量減少，但適用房地合一稅的屋主反而變多有關。

另外曾敬德指出，近年的房價大漲也是帶動稅收的主要原因之一，建議民眾在使用400萬免稅額或重購退稅時，都要充分了解相關節稅條件與規定。

整體而言，全國合計個人房地合一稅收自2024上半年的293億元，縮減至2025上半年的237億元，年減約19%，反映近期房市景氣冷靜、交易件數萎縮，主要是房貸政策影響及民眾對於房市預期風向改變，導致買賣意願趨於保守。

不過近期反映的稅收表現區域表現差異甚大，6月新北市交易表現相對穩定，個人房地合一稅收仍達11.6億元，幾乎和去年同期表現持平。

反觀桃園、台中、台南與高雄市，個人6月份的房地合一稅收金額減幅都超過四成，反映市場交易量出現明顯量縮。

曾敬德表示，由於個人房地合一稅收金額可觀，民眾也會利用重購退稅或者連續設籍持有滿6年的條件節稅，建議除了要完全符合規定外，也要將交易時或者裝修等相關單據都留好，才能夠聰明節稅。

財政部最新資料顯示，今年上半年個人房地合一稅收237億元，年減19%，若以區域來看，除新北市仍成長外，其餘五都年衰退幅度達二成以上。信義房屋提供
財政部最新資料顯示，今年上半年個人房地合一稅收237億元，年減19%，若以區域來看，除新北市仍成長外，其餘五都年衰退幅度達二成以上。信義房屋提供

房市 房地合一稅

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