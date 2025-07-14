房市冷！上半年政府房地合一稅收掉近二成、這縣市腰斬最慘
根據財政部最新數據，2025年6月全國個人房地合一稅為42.6億元，月減14%，比去年同期少35%，顯示房市交易熱度仍無明顯回溫。
觀察六都、新竹縣市均較去年同期呈現衰退趨勢，其中新竹縣市房地合一稅收較去年同期超過腰斬、衰退幅度高達54%，為六都和新竹縣市最慘。新北市年減2%最少、6月房地合一稅收達11.6億元，繼續蟬聯全國第一，連續四個月都贏過台中，榮登「繳稅王」。
累計今年上半年全國個人房地合一稅237億元，年減19%。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，去年上半年因房市交易火熱，房價持續上漲，房地合一稅稅收自然也創新高。數據顯示，今年上半年全國個人房地合一稅合計為237億元，對比去年上半年的293.1億元，年減19%。
其中新竹縣市上半年個人房地稅收僅有11.9億元，較去年同期腰斬，為稅收減少最多縣市；惟新北市逆勢年增12%，其餘六都的稅收皆呈現年減現象，也反映出房市景氣轉冷的趨勢，短期內恐怕很難再創新高紀錄。
細看各縣市今年6月的稅收數據，新北市為11.6億元、年減2%；台北市5.7億元、年減17%；台中市5.5億元、年減49%；高雄市5.3億元、年減49%；桃園市5億元、年減46%；台南市2.2億元，年減48%；新竹縣市則為2.7億元，年減54%最多。
陳金萍指出，目前房市仍壟罩觀望氣氛，除了受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制影響外，加上受美國對等關稅戰影響，恐造成國內出口產業面臨到成本上升與需求降低，削弱經濟成長動能，進而影響內需與消費、購屋信心，後續房市表現仍須密切觀察未來政經局勢變化以及政策走向。
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