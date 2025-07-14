非健保醫療機構放寬申請認定！心理諮商、語言治療有望納入報稅扣除

不少民眾每年報稅時，支出明明是就醫所產生的費用，卻因為就診的機構不是健保特約單位，也沒有通過財政部帳務認定，導致無法列入列舉扣除。為解決這類困擾，財政部日前公告修正「認定會計紀錄完備正確之醫院審核要點」，開放六類非健保特約醫療機構申請帳務認定，包括心理治療（諮商）所、語言治療所、物理治療所等，未來若審核通過，民眾就有機會將這些支出納入所得稅醫療費扣除。

財政部高雄國稅局指出，過去僅限健保特約的醫院與診所可以申請認定，排除了許多實際提供醫療服務的機構，這次放寬，新增包含物理治療所、職能治療所、語言治療所、心理治療（諮商）所、聽力所及助產機構等，共六類非健保特約單位，都可以提出帳務認定申請。

為降低申請門檻，修正內容也將原本需連續三年設帳、查帳無違章的規定，改為只要最近一年依法設帳且查帳無重大違章即可，對新設立或中小型機構更友善；申請時程則明定為每年5月報稅期結束後至當年12月31日前受理，利於機構規劃。

國稅局強調，僅有通過認定的機構，其醫療或生育費用支出才符合列舉扣除資格。對民眾而言，選擇這些經財政部核定的機構就醫，可明確報稅依據，避免列報爭議。對機構而言，一旦通過認定，三年內可適用書面審核，不列入執行業務選案查核，有助稅務穩定。

國稅局提醒，有意申請的醫療機構，應盡早檢視自身帳務與報稅紀錄，掌握申請時機，擴大納稅人可合法列報的醫療支出範圍，也提升自身財務透明度。