綜所稅四大課稅調整 估700萬申報戶大減稅！後年申報可適用
由於今年6月底國內消費者物價指數（CPI）已累計符合綜所稅核課調整機制，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等四大課稅制度預計將因應調整，預計後年5月申報時，全國近700萬申報戶皆可受惠。
依《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲3％以上，按上漲程度調整。財政部會在每年10月底時，依照主計總處物價核定數據進行推估，並且在年底完成公告。
截至今年6月，國內CPI已較前次調整超過3.86％，若以此調幅來估算，2026年綜所稅免稅額可望從9.7萬元至11.1萬元；標準扣除額則從13.1萬元調高5,000元至13.6萬元（有配偶者為27.2萬），薪資及身障扣除額由21.8萬調高至22.6萬元。
另外，綜所稅級距可望將連動調整，預估所得淨額61萬以下適用5％、61萬至138萬稅率為12％、138萬至276萬為20％、276萬至517萬稅率31％、517萬以上稅率40％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言