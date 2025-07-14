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綜所稅四大課稅調整 估700萬申報戶大減稅！後年申報可適用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
綜所稅課稅級距等四大課稅制度預計將因應調整。（本報資料照片）
綜所稅課稅級距等四大課稅制度預計將因應調整。（本報資料照片）

由於今年6月底國內消費者物價指數（CPI）已累計符合綜所稅核課調整機制，明年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等四大課稅制度預計將因應調整，預計後年5月申報時，全國近700萬申報戶皆可受惠。

依《所得稅法》規定，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、綜所稅課稅級距等，每遇消費者物價指數（CPI）較上次調整累計漲3％以上，按上漲程度調整。財政部會在每年10月底時，依照主計總處物價核定數據進行推估，並且在年底完成公告。

截至今年6月，國內CPI已較前次調整超過3.86％，若以此調幅來估算，2026年綜所稅免稅額可望從9.7萬元至11.1萬元；標準扣除額則從13.1萬元調高5,000元至13.6萬元（有配偶者為27.2萬），薪資及身障扣除額由21.8萬調高至22.6萬元。

另外，綜所稅級距可望將連動調整，預估所得淨額61萬以下適用5％、61萬至138萬稅率為12％、138萬至276萬為20％、276萬至517萬稅率31％、517萬以上稅率40％。

綜所稅 消費者物價指數 免稅額

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