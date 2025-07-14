綜所稅免稅額標扣額等有望調高 2027年報稅適用

消費者物價指數（CPI）上漲幅度，預計將達2026年綜所稅免稅額等調整的門檻；若初步以累計至今年6月的漲幅試算，免稅額可望調升新台幣4000元、標扣額調高5000元，2027年報稅適用。財政部官員表示，是否調整及確切調整幅度，須以今年底對外公告情況為準。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得免稅額度，以及所得基本稅額條例（最低稅負制）等各項免稅額。

根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高上述免稅額等項目；以綜所稅來說，調整門檻為物價指數累計上漲達3%。

儘管財政部尚未公告2026年綜所稅免稅額（2027年報稅適用）等是否調整，確切物價累計上漲幅度也須待主計總處發布10月消費者物價指數，再予以試算較為準確；但先以截至6月的物價上漲幅度計算，綜所稅免稅額有望調高。

截至今年6月，物價指數較前一次調整上漲近3.9%，照此幅度初步計算，2026年綜所稅免稅額有機會從現行9.7萬元，調升4000元至10.1萬元；標準扣除額調升5000元，至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身障扣除額上調8000元，至22.6萬元。另綜所稅的課稅級距也有望調升。

同時，退職所得免稅額方面，也因物價上漲，有可能觸發調整門檻。初步估算，2026年一次領取總額在「20.6萬元乘以服務年資」的金額以下，所得額為零；超過「20.6萬元乘以年資」、未達「41.3萬元乘以年資」的金額部分，以半數為所得額；超過「41.3萬元乘以年資」的金額部分，全數為所得額；分期領取者，以全年領取總額減除89.2萬元為所得額。

此外，行政院主計總處即將將公布最新「家庭收支調查」，每人可支配所得中位數預計將增加，牽動2025年每人基本生活費有機會調高，於2026年5月報稅適用，多口之家將成為最大受惠族群。