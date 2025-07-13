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營所稅附件 月底前繳交

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

因應美國對等關稅衝擊，政府延長所得稅報繳期限至6月30日，財政部北區國稅局提醒，營利事業若採網路申報營所稅，除符合免送申報書表及相關附件者外，務必於7月31日前將相關附件資料寄交所在地國稅局。

若透過營所稅電子結算申報繳稅系統軟體上傳，則要在7月30日24時前上傳，且上傳後務必至財政部電子申報繳稅服務網站查詢，確認相關資料已上傳成功；若為親自或郵寄送交延期提示受控外國企業（CFC）經會計師查核簽證財務報表，期限則為今年12月31日前。

國稅局強調，營利事業完成網路申報後，若為會計師簽證案件，應於期限內送交會計師簽證報告書，逾期送交者視為普通申報案件，將無法適用所得稅法盈虧互抵。

簽證 所得稅 國稅局

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