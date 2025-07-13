新聞中的法律／赴美投資 別忽視小股東權益

美國德州近期通過一項新法案（Senate Bill 29），這是公司法制發展的一個關鍵轉捩點，值得台灣有意赴美的投資人多加留意；另外未來美國各州是否會出現「競相放寬」公司法規現象，也值得後續關注。

近年赴德州投資的台商愈來愈多，包含石化、電子、航太、零售等領域，更應留意德州新法變動。德州這部新法基本上是放寬公司治理結構，傾向保護董事與高階經營層，降低經營決策的法律風險，但相對也代表小股東若對管理階層作為有疑慮，想尋求法律救濟，難度會比過去高很多。

先從美國公司法裡的一個核心觀念談起，也就是「商業判斷原則」（business judgment rule），這原則一直是用來保護董事、高階主管等決策者，只要其決策出於善意、經過合理判斷，並以公司利益為優先，一般法院就不會去干預，也不會輕易追究個人責任。

德州此次修法，最重要的改變是把商業判斷原則寫進法律條文，明確推定只要董事是依照程序、有一定資訊基礎，就視為是善意行為，這等於大幅提高股東要主張公司經營層違法的門檻。

舉個例子來說，過去小股東對公司某項決策不滿，可能會想提告挑戰這個決策的合法性，以前只需要舉證經營層有「疏失」、「不當」就有機會成立，但在德州新法下，小股東必須要證明董事是「明知違法」、「故意為之」、「越權操作」或甚至涉及詐欺。

更具挑戰性的是，新法限制小股東提起「股東代位訴訟」資格。簡單來說，若股東持股不到3%，就不能對德州登記的大型上市公司、股東超過500人或公司治理文件選擇受德州法規範的公司提起代位訴訟，制度上幾乎斷了散戶、小股東主張公司高層違法的可能性。

值得注意的是，查閱權也被收緊。根據新法，除非是公司日常營運所必須，否則一般股東不能查看公司電子通訊紀錄，這讓股東取得公司內部資訊更困難，對監督管理層、保護權益都是明顯不利。

是否代表在德州設立公司，就完全無法保護小股東權利？其實也不是如此悲觀，關鍵在於要提前部署，把保障權益條款「寫進去」，建議未來若要投資美國公司，可請專業律師協助在「公司章程」或「股東協議」裡加入保障條款。

首先，可主張小股東也有權提名或指派董事席次；再來，強化資訊揭露機制，例如固定頻率提供財報、重大決策前通知股東等；第三，針對特定重大事項（例如資產出售、資本變動）設定股東否決權；最後，要設計「退場機制」，像是約定當特定條件發生時（如公司改變控制權、營運虧損惡化等），小股東可行使賣權，要求大股東或公司回購其股份。

身為台灣投資人，不能只看企業稅率、設廠成本這些顯性因素，還要特別注意公司治理與小股東權益法制保障，如果這方面不夠周全，未來可能產生爭議。因此想進入美國市場，不只是找律師協助設公司，更重要的是，要在設立初期就要把公司章程、股東協議寫好，才能真正保護自己的投資、權益不被吃掉。

（本文由普華商務法律事務所合夥律師張家健口述，記者胡順惠採訪整理）