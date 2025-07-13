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稅收挹注長照基金大減二成 上半年撥入358億元不如預期

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金358億元，年減19.6％，占累計分配預算數比率為70.8％，代表稅收挹注不如預期。 聯合報系資料照
財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金358億元，年減19.6％，占累計分配預算數比率為70.8％，代表稅收挹注不如預期。 聯合報系資料照

財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金358億元，年減19.6％，占累計分配預算數比率為70.8％，代表稅收挹注不如預期；四大稅源皆呈年減，尤其遺產稅房地合一稅年減幅近三成，表現最黯淡。

由《長期照顧服務法》授權，2017年開始成立長照基金，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7％。

稅收財源方面，今年上半年撥入長照基金稅收共358億元，與去年同期相比減少88億元、年減19.6％。房地合一稅仍為長照基金最主要的稅收財源，但今年以來累計貢獻171億元，與前一年度減少67億元，年減28.1％。

官員分析，近期不動產市場仍持續受央行管制措施、銀行房貸緊縮影響，加上對等關稅談判、地緣政治衝突等變數，全球經濟與貿易不確定性仍高，連帶影響民眾購屋信心，房市觀望氣氛較濃，相較於去年高基期，房市交易仍持續低迷。

房地相關稅目也因此受到衝擊，持續呈現年減，個人房地合一稅6月連三月雙位數負成長，且減幅持續擴大，年減幅擴大到35.3％，連帶牽連相關基金撥補。

菸稅上半年為長照基金的第二大來源，共挹注129億元，年減0.8％，大致呈現持平；遺產稅撥入42億元，年減29.8％；贈與稅則有17億元，年減11.4％。

長照 遺產稅 房地合一稅

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