北市陷「人屋雙老」窘境 2024年逾四成屋主為銀髮族

據財政部資料，台北市2024年繳納房屋稅、地價稅者，分別有44.6%、41%的屋主與地主為年齡超過65歲的高齡者，占比居全國之冠，顯示台北市已面臨人屋雙老窘境。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，隨著國內老年化趨勢難以逆轉，都會區又因都更緩步以致平均屋齡日益上升，研判未來北市將面臨「人屋雙老」的危機。

據財政部數據，2024年房屋稅高齡納稅人達413萬戶，占全體納稅人比率35.5%創新高；觀察六都數據，2024年台北市所有屋主中，有44.6%年齡超過65歲，占比冠居全國；另據地價稅統計，2024年地價稅高齡納稅人達354萬戶，占全體納稅人比率達33.2%；其中，2024年台北市所有繳納地價稅者，41%地主為高齡者，占比同樣是全國最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，隨著國內進入高齡化社會，且少子化趨勢亦難以扭轉，造成65歲以上人口持續增長，而這類「戰後嬰兒潮世代」族群，多已邁入退休年齡，並已累積一輩子積蓄，因此手頭資金充足，可負擔北市高房價。

另外，賴志昶分析，北市長輩若是早期即已入手不動產，如今由於房價高漲，加上房地合一稅、遺產稅等稅負負擔，讓不少家庭延後資產傳承時機；同時，北市高房價影響之下，資金較顯不足的年輕首購族群出現買不進北市門牌房產，紛紛「脫北」外移至其他縣市，種種因素之下，讓北市屋主、地主都呈現高度老年化。

徐佳馨指出，根據內政部統計，截至今年第1季為止，台北市平均房屋稅籍住宅類平均屋齡已達38年，加上高齡者擁屋、擁地比重居全國最高，未來面臨人屋皆老，將面臨三項難題，首先高齡者對都更的繁瑣重建程序卻步，或是考慮到搬遷等問題，將讓都更整合難度上升。

其次台北市逾四成的不動產握在高齡者手中，若是未及早安排資產規劃，未來將有大量房產或土地出現繼承爭議；最後是北市大量不動產未能有效活化，但同時房價處於高檔，更讓年輕族群卻步，將讓區域人口持續老齡化，區域人口失衡發展。