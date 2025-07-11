牌照稅4月才繳完又收到繳費單！稅務局曝與燃料費差很大

每年7月是汽（機）車燃料使用費的開徵期，不少車主看到稅單上門後感到疑惑，為何4月才繳過使用牌照稅，怎麼又來一張？對此，彰化縣地方稅務局特別解釋，燃料費與牌照稅是兩種完全不同的稅費，開徵時間與負責單位也不一樣，民眾切勿混淆，以免耽誤繳納影響權益。

稅務局說明，牌照稅是地方稅，由各縣市的地方稅捐稽徵機關負責徵收，每年4月開徵；而燃料費屬於行政規費，由交通部公路監理機關於每年7月代徵，兩者雖同樣針對汽機車車主徵收，但法源依據與繳納方式完全不同。

舉例來說，車主在4月繳納的使用牌照稅，對象是「地方政府」；而7月收到的燃料使用費稅單，則是針對行駛道路所造成的耗能與維護成本，由「監理機關」開徵，兩者稅單樣式不同，繳納期限也不同，建議車主收件時仔細確認，別誤以為已經繳清所有車輛稅費。

稅務局也提醒，若民眾至今尚未收到燃料使用費繳費單，或對金額與車輛資料有疑義，應儘速向公路監理機關申請補單或洽詢，以免錯過繳費期限產生滯納金，影響車輛使用權益。