聽新聞
0:00 / 0:00

6月證交稅稅收 連4黑

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨公布六月稅收四○三八億元，年減百分之五十，前六月稅收一兆四二五三億元、衰退百分之卅三點二，主因為所得稅報繳期限延長，部分稅款尚未入帳。此外，台股因美國對等關稅政策影響，六月證交稅二二五億元，年減百分之十八點二、「連四黑」；受到對等關稅影響的還有關稅與貨物稅，因民眾購車態度轉為觀望，讓關稅與貨物稅持續雙減。

房地產相關稅收方面，由於房市持續低迷，六月的土地增值稅、契稅、房地合一稅續呈年減格局，其中以房地合一稅收近四十三億元、年減百分之卅五點三跌幅最深，也是連三個月負成長，其中高雄、台南、台中、桃園衰退幅度都將近五成；土增稅收五十七億元、年減百分之十八點五、「連四黑」，但減幅收斂。

證交稅 稅收 所得稅

延伸閱讀

與美貿易談判...日本吞25%關稅 商界大老怒批政府「誤判」

哈薩克總統致函川普 盼新關稅達折衷方案

傳美進口車關稅恐降至0% 汽車全聯會理事長點「製造商最擔心1狀況」

鄭麗君赴華府談判關稅結果樂觀？ 卓榮泰、龔明鑫都笑了

相關新聞

6月證交稅稅收 連4黑

財政部昨公布六月稅收四○三八億元，年減百分之五十，前六月稅收一兆四二五三億元、衰退百分之卅三點二，主因為所得稅報繳期限延...

財政部公布稅收統計！房地交易3稅6月續衰退 4因素影響購屋信心

財政部今天公布稅收統計，土增稅、契稅、房地合一稅6月實徵金額續呈年減，其中以房地合一稅衰退幅度逾35%最深，主因銀行房貸...

所得稅延長申報影響 6月稅收年減50％

財政部10日公布6月實徵淨額4,038億元，年減50％，與去年同期相比，以綜合所得稅減少2,862億、營利事業所得稅減少...

被土城殺妻嚇到！她想幫女兒買房擔心被分一半 專家1招解決

土城家暴莽夫殺死太太及小姨子引發父母恐慌，正業地政士事務所長鄭文在表示，近日就有一位媽媽，因女兒和丈夫感情不睦，想另外買...

公路局：風災民眾汽燃費繳納等 持證明可延至年底

因應丹娜絲颱風侵襲台灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局公布「0706丹娜絲颱風受災民眾辦理公路監理業務...

竹科婦人公設保留地沒使用卻被課地價稅 只因忘了做「這件事」

新竹市稅務局近期接獲民眾洽詢案例，竹科一名吳姓婦人因繼承父親遺產，意外發現名下有一筆畫設為公園用地的公共設施保留地，該土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。