CFC豁免條款 兩個注意

受控外國公司（CFC）制度自2023年起實施，財政部中區國稅局提醒，CFC盈餘未達700萬元可免依CFC稅制計稅，但有兩大注意事項，首先若同公司持有全數CFC盈餘合計逾700萬元將無法豁免；其次CFC營業未滿一年，豁免門檻應按比率計算。

國稅局解釋，為防止企業利用海外空殼公司規避稅負，將盈餘留在低稅負地區，藉此避稅，財政部建立CFC制度，企業持有符合CFC定義的外國企業股份或資本額、且不符合豁免條件，應認列CFC投資收益，計入當年度所得額課稅。

針對豁免條件，國稅局指出，依相關辦法規定，若個別CFC當年度盈餘未達700萬元，原則上可免依CFC制度辦理課稅，但這項條件不是「單獨計算、單獨免除」，而必須考量同一企業控制下的全部CFC盈餘總和。

舉例來說，一家台灣公司若分別在新加坡、開曼群島及香港設有三間CFC，當年度盈餘分別為200萬、250萬及300萬元，雖各自未達700萬門檻，但三家合計為750萬元，且整體為正數，就必須納入申報課稅範圍，不能因「單家公司未達門檻」而全數豁免。

此外，若其中一家CFC當年度營業期間未滿一年，700萬元門檻應按其營業月數依比率調整，比如說公司僅營業六個月，則門檻下修為350萬元；若未滿一個月，則仍以一個月計算，這項規定是為防止企業透過會計年度切割來規避門檻。

國稅局提醒，若企業有多間CFC，應綜合計算各公司盈餘或虧損總和，只要合計結果為正數且逾700萬元，即使個別公司帳上盈餘不高，仍無法主張免除，企業在辦理年度營所稅申報時，應主動檢視海外子公司的營運情形及盈餘狀況，確實依規定申報，以免日後遭查補並加計罰鍰。