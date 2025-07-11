車輛長期不用 先辦停駛
台南市稅務局提醒，車輛若長期未使用，只要向監理機關完成停駛登記，就能免繳停駛期間的使用牌照稅與燃料費，回國後再辦理復駛，即可恢復正常使用，還能避免因車輛長期未驗車而遭罰。
舉例來說，阿德（化名）因公赴海外工作兩個月，他於2025年2月1日申請停駛，等到4月5日返台再辦理復駛，由於停駛期間為2月1日至4月4日，這段時間內不須繳納牌照稅與燃料費，若阿德已在年初繳納全年牌照稅，也可依法向稅捐機關申請退還多繳稅款，只要附上停駛證明與繳稅資料即可。
稅務局提醒，停駛雖可節稅，但也必須留意相關規定。第一，若停駛超過三個月，復駛前須先辦理驗車，確保車輛狀況；第二，若停駛超過一年，車牌將被註銷，未來若要重新上路，還得重新辦理領牌手續。
此外停駛車輛不得占用公共道路空間，包括巷口、路邊或社區外牆旁的道路，都算違規。
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