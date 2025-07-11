公設保留地 可申請減稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾若名下持有公共設施保留地，未實際使用又與其他土地未明確區隔，可能會每年白白繳稅。新竹稅務局提醒，若保留地長期未使用、且與使用中土地隔離，就可申請免徵地價稅，切勿錯失減稅權益。

一名竹科吳媽媽繼承父親遺產，發現自己名下有一筆劃設為「公園用地」公設保留地，長期無使用也未開發，但每年須繳1.8萬元地價稅，經稅務局協助後，成功申請免稅

稅務局解釋，公設保留地是指依《都市計畫法》規定，已被劃為公園、綠地、道路等公設用途，預留供未來政府或公用事業徵收使用土地，雖屬私人所有，但因無法自由開發，地價稅可享特殊稅率或免稅優惠。據《土地稅法》，公設保留地地價稅計算有三情形，第一，尚未徵收、仍有使用者，可按千分之6課徵；第二，自用住宅用地者，可申請按千分之2課徵；第三，未作任何使用且與使用中土地隔離者，可申請免徵地價稅。

遺產 地價稅 免稅

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