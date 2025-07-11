夫妻都有房 省囤房稅有眉角

囤房稅2.0上路後，許多民眾仍對自住、非自住房屋如何適用新版房屋稅存有疑問，尤其夫妻名下皆有房產，情況更是複雜。台南市稅務局表示，原則是「夫妻房屋自住戶數綁一起、非自住則分開算。」

房屋稅差別稅率（俗稱囤房稅2.0）自2024年7月1日上路，並於2025年5月首次開徵，透過提高多屋持有成本、全國單一自住減稅等方式，落實居住正義。

不過也因稅制變化大，不少民眾仍會誤解細節。尤其適用較低稅率（1.2％，單一自住1％）的自住房屋，全國以三戶為限，超過三戶將適用較高稅率，夫妻名下都有房的情況下，如何妥善配置成為一大難題。

稅務局解釋，自住房屋以本人、配偶及未成年子女合計，全國最多以三戶為限，也就是說，夫妻自住房屋戶數是合併計算；超過三戶部分，將依規定適用「非自住住家稅率」（即囤房稅），法定稅率為2％至4.8％。

稅務局舉例，一對夫妻名下共八戶房子。丈夫名下三戶，二戶在台南（其中一戶自住），另一戶在高雄；妻子名下五戶房子，高雄二戶為自住，台南另有三戶。

自住房屋是夫妻一起算，自住三戶稅率1.2％，夫妻已指定哪些房屋為自住，剩餘的五戶，就由夫妻分別歸戶計算。

丈夫持有非自住住家，一戶在台南、一戶在高雄，台南、高雄二戶以內稅率皆為3.2％；妻子剩下三戶在台南，台南針對非自住住家三至四戶稅率為3.8％。

稅務局指出，自住房屋必須符合一定條件限制，包括，一、沒有出租或供營業使用；二、供本人、配偶或直系親屬實際居住；三、已完成戶籍登記。

超過三戶後，超出部分就會被視為「非自住住家用房屋」，適用各縣市政府依《房屋稅條例》訂定的「差別稅率」，以目前台南市非自住住家房屋為例，稅率介於2%至4.8%間，會依全國總持有戶數累進課徵，戶數愈多、稅率愈高。

稅務局建議，若屋主希望降低稅負，民眾可考慮將多餘房屋釋出，例如提供公益出租住宅（適用1.2%法定稅率），或作為一般租賃市場使用（1.5%至2.4%），都有助於降低稅負。