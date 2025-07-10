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財政部公布稅收統計！房地交易3稅6月續衰退 4因素影響購屋信心

中央社／ 台北10日電
房市示意圖。報系資料照／記者游智文攝影
房市示意圖。報系資料照／記者游智文攝影

財政部今天公布稅收統計，土增稅、契稅、房地合一稅6月實徵金額續呈年減，其中以房地合一稅衰退幅度逾35%最深，主因銀行房貸緊縮、央行信用管制，加上對等關稅談判、地緣政治衝突牽動經貿不確定性，影響民眾購屋信心，房市續低迷。

為因應美國對等關稅潛在衝擊，政府延長所得稅申報繳納期限，使部分稅款遞延入帳，財政部今天公布6月全國賦稅收入新台幣4038億元、大幅年減50%，前6月實徵1兆4253億元、衰退33.2%。

檢視與房地交易相關的稅目，6月土地增值稅、契稅、房地合一稅續呈年減格局。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，近期不動產市場持續受到銀行房貸緊縮、央行信用管制措施影響，同時對等關稅談判、地緣政治衝突等變數，使全球經濟與貿易不確定性仍高，連帶影響民眾購屋信心、態度趨於審慎觀望，導致房市交易仍然低迷。

土增稅6月實徵57億元、年減18.5%，連續4個月雙位數負成長，但減幅趨於收斂。劉訓蓉表示，就縣市別觀察，減少較多者為台中、新北以及台南市，主要原因大多是房地交易量明顯下滑，六都唯一微幅增加的是桃園市，主因有較多的大額案件挹注。

土增稅前6月實徵362億元、年減18.5%，劉訓蓉分析，以新北、台北及高雄市減少較多，六都唯一逆勢成長的是台中市。

劉訓蓉指出，契稅6月實徵14億元、年減9.8%，亦是連續4個月負成長，不過減幅也明顯收斂，各縣市增減互見，六都中年減較多的是高雄、台中及新北市，主因不動產交易量明顯下滑，另桃園、台北及台南市年增。

契稅前6月實徵76億元、年減18%，以新北、高雄及台南市減少較多，六都唯一年增者為桃園市。

房地合一稅方面，6月實徵近43億元，年減35.3%、連續3個月雙位數負成長，且減幅持續擴大，其中，高雄、台南、台中、桃園衰退幅度都將近5成，台北市年減16.5%，新北市衰退2.1%。

前6月房地合一稅實徵237億元、年減19.1%，六都中除新北市年增12.4%，其餘五都衰退幅度都超過2成。

此外，去年元旦開始，房地合一課徵所得稅稅課收入，扣除由中央統籌分配給地方的餘額，用於住宅政策及長期照顧服務支出的分配，由行政院視各用途業務需求及財務狀況統籌調配，任一用途的獲配金額，不得低於餘額的10%。

今年前6月房地合一稅撥入住宅基金43億元，大幅年增61.7%，主因今年撥入比率調升至餘額的20%，高於去年的10%。

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