所得稅延長申報影響 6月稅收年減50％

財政部10日公布6月實徵淨額4,038億元，年減50％，與去年同期相比，以綜合所得稅減少2,862億、營利事業所得稅減少1,091億元較多。今年累計1至6月實徵淨額1兆4,253億元，年減33.2％。

因應美國對等關稅政策對我國產業之衝擊，所得稅結算申報及繳納期間延長至6月30日，營所稅6月實徵淨額2,479億元，年減30.6％，累計1至6月實徵淨額2,806億元，較去年同期減少56.8％；同受影響的還有綜所稅，6月實徵淨額582億元，年減83.1％，累計1至6月實徵淨額2,890億元，年減50.2％，但盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加，抵銷部分減幅。

證券交易稅部分，6月及累計1至6月上市上櫃股票平均每日成交值為4,328億元、4,038億元，分別年減22.9％、18.4％。6月證交稅實徵淨額225億元，較去年同月減少18.2％；累計1至6月實徵淨額1,155億元，較去年同期減少276億元、19.3％。

另外，前6月主要徵起稅目實徵淨額占分配預算數之比率，大於100％者有遺產稅、贈與稅、印花稅、房屋稅、牌照稅及菸酒稅等；低於100％者有關稅、營業稅、貨物稅、證交稅、土增稅、綜所稅及營所稅等。