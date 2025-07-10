幫兒女買房前先搞懂！專家揭「婚後財產」恐讓家產外流

新北市土城近日發生家暴殺妻案，震驚社會，也讓不少家長開始反思孩子的婚姻安全與財產保障。一位媽媽因擔心女兒與女婿感情不睦，原本打算直接將房產贈與給女兒，讓她至少有個安穩居所，卻又擔心未來若雙方離婚，該房產會被視為夫妻共有財產，遭女婿主張分配。專家建議，媽媽可先以自己名義購屋，再透過繼承或逐年贈與的方式轉移產權，才能有效避開婚後剩餘財產分配風險，確保女兒的居住與經濟保障。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享，這名媽媽的女兒目前與丈夫分居，雖尚未正式離婚，生活卻早已分開。媽媽擔心若將新購房屋直接登記在女兒名下，未來離婚時房屋會被視為婚後財產，被納入財產分配計算，進而落入女婿手中，這樣一來，不僅無法保障女兒，反而讓原本的美意成為隱憂。

依據《民法》第1030-1條規定，夫妻在法定財產制下若離婚，需將婚後財產做「剩餘財產分配」，但其中有明確排除「繼承」與「無償取得」兩種財產，因此，只要能證明該房產為無償取得，就不會被列入分配範圍。

因此，鄭文在建議，媽媽可以先將房屋登記在自己名下，再視需求透過兩種方式處理後續產權移轉，一是透過遺囑指定該房產由女兒繼承；另一種是每年利用244萬元的贈與免稅額，分年贈與給女兒，以目前房價估算，約2至3年就能完成整棟房屋的贈與，又可合法避稅、避免兄弟姊妹之間產生爭議。

鄭文在解釋，若選擇遺囑方式，也可提前安排並書面明確表達分配意圖，後續即使媽媽不幸過世，房產也能依法過戶給女兒，不容易引起其他子女爭執，搭配逐年贈與，則可在媽媽在世期間逐步完成產權轉移，兼顧法律風險與實務需要。

鄭文在提醒，許多父母為了幫助子女置產，常選擇以買賣方式辦理移轉，希望墊高取得成本、減輕未來轉手時的房地合一稅負，不過，若子女婚姻狀況不穩定，這類作法反而可能導致財產流入他人手中。

鄭文在說，從該案例可見，「用誰的名義登記」並非單純的技術問題，而牽涉到法律風險與家庭關係，父母在出手相助前，最好先諮詢專業建議，避免好意變成遺憾。