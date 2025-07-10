快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

幫兒女買房前先搞懂！專家揭「婚後財產」恐讓家產外流

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
一場婚姻風暴，牽動的不只是感情，還有財產歸屬。圖／ingiamge
一場婚姻風暴，牽動的不只是感情，還有財產歸屬。圖／ingiamge

新北市土城近日發生家暴殺妻案，震驚社會，也讓不少家長開始反思孩子的婚姻安全與財產保障。一位媽媽因擔心女兒與女婿感情不睦，原本打算直接將房產贈與給女兒，讓她至少有個安穩居所，卻又擔心未來若雙方離婚，該房產會被視為夫妻共有財產，遭女婿主張分配。專家建議，媽媽可先以自己名義購屋，再透過繼承或逐年贈與的方式轉移產權，才能有效避開婚後剩餘財產分配風險，確保女兒的居住與經濟保障。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在分享，這名媽媽的女兒目前與丈夫分居，雖尚未正式離婚，生活卻早已分開。媽媽擔心若將新購房屋直接登記在女兒名下，未來離婚時房屋會被視為婚後財產，被納入財產分配計算，進而落入女婿手中，這樣一來，不僅無法保障女兒，反而讓原本的美意成為隱憂。

依據《民法》第1030-1條規定，夫妻在法定財產制下若離婚，需將婚後財產做「剩餘財產分配」，但其中有明確排除「繼承」與「無償取得」兩種財產，因此，只要能證明該房產為無償取得，就不會被列入分配範圍。

因此，鄭文在建議，媽媽可以先將房屋登記在自己名下，再視需求透過兩種方式處理後續產權移轉，一是透過遺囑指定該房產由女兒繼承；另一種是每年利用244萬元的贈與免稅額，分年贈與給女兒，以目前房價估算，約2至3年就能完成整棟房屋的贈與，又可合法避稅、避免兄弟姊妹之間產生爭議。

鄭文在解釋，若選擇遺囑方式，也可提前安排並書面明確表達分配意圖，後續即使媽媽不幸過世，房產也能依法過戶給女兒，不容易引起其他子女爭執，搭配逐年贈與，則可在媽媽在世期間逐步完成產權轉移，兼顧法律風險與實務需要。

鄭文在提醒，許多父母為了幫助子女置產，常選擇以買賣方式辦理移轉，希望墊高取得成本、減輕未來轉手時的房地合一稅負，不過，若子女婚姻狀況不穩定，這類作法反而可能導致財產流入他人手中。

鄭文在說，從該案例可見，「用誰的名義登記」並非單純的技術問題，而牽涉到法律風險與家庭關係，父母在出手相助前，最好先諮詢專業建議，避免好意變成遺憾。

離婚 房地合一稅 婚姻

延伸閱讀

南京外賣名店被爆用工業草酸洗小龍蝦 專家揭嚴重後果

川普替好友出氣賞巴西50%關稅 專家指1點反倒弄巧成拙

四成建案一周來客10組內 專家：「這裡」陷絕境降價有望

銀行存款配息為何不扣本金？股票ETF配息卻要扣價 專家解析關鍵差異

相關新聞

被土城殺妻嚇到！她想幫女兒買房擔心被分一半 專家1招解決

土城家暴莽夫殺死太太及小姨子引發父母恐慌，正業地政士事務所長鄭文在表示，近日就有一位媽媽，因女兒和丈夫感情不睦，想另外買...

所得稅延長申報影響 6月稅收年減50％

財政部10日公布6月實徵淨額4,038億元，年減50％，與去年同期相比，以綜合所得稅減少2,862億、營利事業所得稅減少...

公路局：風災民眾汽燃費繳納等 持證明可延至年底

因應丹娜絲颱風侵襲台灣，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，公路局公布「0706丹娜絲颱風受災民眾辦理公路監理業務...

竹科婦人公設保留地沒使用卻被課地價稅 只因忘了做「這件事」

新竹市稅務局近期接獲民眾洽詢案例，竹科一名吳姓婦人因繼承父親遺產，意外發現名下有一筆畫設為公園用地的公共設施保留地，該土...

電影院非門票收入 要開發票

財政部台北國稅局提醒，民眾到電影院購票時，若同時購買爆米花、飲料等餐點或電影周邊商品，這些非門票收入，業者都應依法開立統...

重購退稅 兩年內遷戶籍

不少人在賣掉舊房後，會盡快購買新屋自住，也希望能申請退還部分土增稅。不過，台中稅務局提醒，若在重購新屋後遲遲未遷戶籍，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。