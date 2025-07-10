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被土城殺妻嚇到！她想幫女兒買房擔心被分一半 專家1招解決

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

土城家暴莽夫殺死太太及小姨子引發父母恐慌，正業地政士事務所長鄭文在表示，近日就有一位媽媽，因女兒和丈夫感情不睦，想另外買房給女兒，讓女兒不用寄人籬下，但又擔心萬一二人離婚，房子會被女婿分走一半，登門求助。

鄭文在表示，依照民法第1030-1條，法定財產制關係消滅時，夫或妻現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。

也就是說，如果媽媽以女兒名義幫忙買房，未來二人離婚，房子就會變成婚後財產，女婿確實可要求差額平均分配。

不過，這條法另有備註，因繼承或其他無償取得之財產，以及慰撫金，不在此限。

也因此，他們建議她購置房屋，以媽媽本人名義登記，後續再以繼承或是逐年贈與的方式，將房屋移轉到女兒名下，這樣就符合民法第1030-1條但書的規定，離婚時也不會被併入夫妻剩餘財產計算。

由於媽媽還有其他子女，媽媽仍擔心是否為此產生爭議。這也有解，可以先以媽媽的名義購買，登記完成後，再簽署遺囑指定該房屋繼承人為女兒，遺囑完成後就可以辦理逐年贈與給女兒，在每年244萬元免稅額的情況下，應該2～3年就可以順利將房屋贈與到女兒名下，屆時，就不用擔心其他小孩的想法了。

鄭文在表示，自房地合一稅上路後，父母親將不動產移轉給小孩，為了避免取得成本偏低，未來出售時可能繳納高額的房地合一稅，很多父母親會改以買賣方式辦理移轉，讓取得成本高於公告現值，減輕將來兒女出售不動產時稅負。

但同樣是為了子女，有人則反其道而行，就是要讓子女「無償取得」，以免財產落人他人之手，只能說天下父母心，有爸媽的小孩真幸福。

房地合一稅 買房 離婚

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