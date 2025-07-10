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繼承不能用的地還要繳稅！稅局出手幫她年省近2萬元稅金

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
繼承公共設施保留地，要留意是否符合免稅資格，可別白白繳稅。示意圖。記者朱曼寧／攝影
繼承公共設施保留地，要留意是否符合免稅資格，可別白白繳稅。示意圖。記者朱曼寧／攝影

民眾若名下持有公共設施保留地，未實際使用又與其他土地未明確區隔，可能會每年白白繳稅。新竹稅務局提醒，若保留地長期未使用、且與使用中土地隔離，就可申請免徵地價稅，切勿錯失減稅權益。

近期一名竹科吳媽媽繼承父親遺產，才發現自己名下竟有一筆劃設為「公園用地」的公共設施保留地，儘管長期無使用，也未開發，但每年仍須繳納高達1萬8,000元的地價稅，經稅務局協助後，成功申請免稅，省下一筆可觀負擔。

稅務局解釋，所謂公共設施保留地，是指依《都市計畫法》規定，已被劃為公園、綠地、道路等公設用途，預留供未來政府或公用事業徵收使用的土地，這類土地雖仍屬私人所有，但因無法自由開發利用，地價稅可享特殊稅率或免稅優惠。

新竹市稅務局說明，根據《土地稅法》規定，公共設施保留地的地價稅計算方式分為三種情形，第一種，尚未徵收、仍有使用者，可按千分之六特別稅率課徵；第二種，作為自用住宅用地者，可申請按千分之二優惠稅率課徵；第三種，未作任何使用且與使用中土地隔離者，可申請免徵地價稅。

也就是說，只要這筆土地未實際使用，且透過設置圍籬、牆面等方式與其他土地明確分隔，就符合「隔離未使用」的規定，可向當地稅務局申請免徵稅額。

不過，申請時機也很重要。稅務局提醒，申請須在當年度地價稅開徵前40日內提出，也就是每年9月22日前送件，經審查核准後，當年即可適用，若逾期申請，則要從次年開始才能享有減免優惠，此外，只要用途未改變、免稅事由未消失，核准後不必每年重複申請。

稅務局呼籲，若民眾名下有長期未使用的公共設施保留地，應盡早查明狀況並評估是否符合免稅資格，避免不必要的地價稅支出，有任何疑問也可洽詢當地稅務機關協助申辦。

免稅 地價稅 遺產

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