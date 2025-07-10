竹科婦人公設保留地沒使用卻被課地價稅 只因忘了做「這件事」

新竹市稅務局近期接獲民眾洽詢案例，竹科一名吳姓婦人因繼承父親遺產，意外發現名下有一筆畫設為公園用地的公共設施保留地，該土地長期未使用，每年還需繳納地價稅1萬8000元。最終，在稅務局建議下，吳婦於該地增設圍籬與使用中土地隔離後，順利申請免徵地價稅，成功減輕租稅負擔。

稅務局說明，所謂公共設施保留地，是依「都市計畫法」畫設公共設施用地，例如道路、公園、綠地等，目的是留待將來各公用事業機構、各該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所取得的土地，因在未徵收或收購的保留期間，使用上受到限制。

依土地稅法第19條及第22條規定，經畫設為公共設施保留地，按6‰特別稅率課徵地價稅；若符合自用住宅用地規定可申請按2‰稅率課徵；如在保留期間未作任何使用並與使用中土地隔離，可申請免徵地價稅。

稅務局指出，吳婦持有的公共設施保留地，雖未做任何使用，但屬於開放狀態，只需以圍籬與使用中土地隔離，就可申請免徵地價稅。此外，需於當年度地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，經審查核准後，當年即可適用免徵，若逾期申請，將自申請的次年起才能開始適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。