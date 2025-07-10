電影院非門票收入 要開發票

財政部台北國稅局提醒，民眾到電影院購票時，若同時購買爆米花、飲料等餐點或電影周邊商品，這些非門票收入，業者都應依法開立統一發票，並如實申報營業稅，否則恐涉及漏開發票、逃漏稅。

國稅局指出，雖娛樂業的電影票收入依「統一發票使用辦法」規定，可免開統一發票，但只限「門票」本身，其他像是販售的餐飲、商品收入，仍屬銷售貨物或勞務，應依規定，開立發票並申報繳納營業稅，且該規定同樣適用於實體售票櫃檯或線上購票平台。

舉例來說，若甲公司經營電影院，推出一套399元電影套票，其中包含電影票、爆米花及飲料，則僅電影票屬免開發票範圍，爆米花及飲料則屬於商品銷售，須另外開立發票，甲公司也需將套票中的門票部分計入娛樂稅申報，其他部分則列入當期營業稅銷售額與銷項稅額，據實報繳。

國稅局呼籲，電影業者及相關娛樂場所經營者，自我檢視是否有誤漏申報，避免因不了解規定導致後續補稅甚至挨罰。