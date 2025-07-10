重購退稅 兩年內遷戶籍

不少人在賣掉舊房後，會盡快購買新屋自住，也希望能申請退還部分土增稅。不過，台中稅務局提醒，若在重購新屋後遲遲未遷戶籍，超過兩年才辦好登記，就可能喪失退稅資格。

稅務局指出，據《土地稅法》規定，若民眾出售自用住宅用地後，在完成移轉登記之日起兩年內，重購另一筆作為自住使用的土地，且新購土地地價高於原出售土地地價，扣除原本繳納土增稅後，仍不足支付新購地價者，就可申請退還部分已繳土增稅，減輕換屋負擔。

但前提是，新購土地必須符合「自用住宅用地」條件，包括土地所有人或其配偶、直系親屬要在該地設有戶籍，且房屋不得出租或作為營業用途，若重購後未及時辦理戶籍遷入，超過兩年才完成，就無法認定為自用住宅用地，自然也不符合退稅資格。

稅務局指出，日前曾有民眾向稅局詢問，自己確實在兩年內完成換屋，也將新屋作為自住，但當時因各種因素未即時遷入戶籍，直到買屋後第三年才完成遷戶登記，想申請退還土增稅，卻因逾期不符規定，導致無法退稅。

稅務局提醒，想要退還原先繳納的土增稅，不只要在兩年內換屋，還得確保戶籍也要兩年內遷入新屋，才能符合退稅資格。