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遺產稅申報 期限六個月
財政部高雄國稅局表示，民眾辦理遺產稅申報時，若僅申請查詢被繼承人金融遺產資料，但未同步申請稅額試算服務與申報展延，申報期間仍是六個月，不會自動延後，提醒納稅人留意申報期限。
依《遺產及贈與稅法》規定，繼承人應於被繼承人死亡日起六個月內完成遺產稅結算申報，為便利民眾申報，國稅局自2020年7月起提供「單一窗口查詢金融遺產」服務，繼承人可就近至任一分局、稽徵所或服務處申請查詢被繼承人名下於各大金融機構的存款、基金、股票等資料，無須親自逐一奔波查帳。
自2022年1月起，國稅局更推出「遺產稅稅額試算服務」，由稅局協助繼承人計算應納稅額，並可一併申請延長申報期限三個月，將原本六個月延長為九個月。
國稅局提醒，這兩項服務需分別提出申請，若僅申請查詢金融遺產資料，不會自動啟動稅額試算，也不會自動延長申報期限。
舉例來說，王先生2025年3月2日辭世，長子王大明擔任主要繼承人，王大明4月中向國稅局申請查詢父親名下的金融遺產資料，但未一併提出稅額試算及申報展延申請。
依規定，王大明仍應於2025年9月2日（父親死亡日起六個月內）完成遺產稅申報，若他誤以為查詢金融遺產等同於延長申報期限，導致遲至12月才準備報稅文件，就已構成逾期申報，將依法被加計滯納金，並有可能面臨罰鍰。
國稅局提醒，雖然「金融遺產查詢」、「稅額試算」與「申報展延」三項服務彼此關聯，但適用條件不同，程序也需分開完成，建議繼承人在申辦時一次確認三項服務是否齊備，以免錯過申報期限。
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