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沒收買房定金 要報綜所稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
不動產示意圖。聯合報系資料照
不動產示意圖。聯合報系資料照

財政部台北國稅局提醒，個人與他人簽訂不動產買賣契約，若因對方未履約而沒收其所支付的定金，該筆金額應視為「其他所得」，並列入當年度綜所稅申報，切勿因未實際完成交易就忽略申報義務，否則恐遭補稅並處罰。

台北國稅局解釋，根據《所得稅法》規定，凡不屬於薪資、利息、股利、租賃、執行業務或財產交易等其他類別的所得，皆應歸類為「其他所得」，其中個人與他人簽訂買賣契約時，若因對方放棄承購或違約，導致定金被沒收，即構成一種實際取得的財務利益，依法應納入課稅。

沒收定金稅務處理 圖／經濟日報提供
沒收定金稅務處理 圖／經濟日報提供

舉例來說，小陳（化名）在2023年6月20日與小張（化名）簽訂不動產買賣契約，雙方約定總價為6,500萬元，並由小張支付定金500萬元，後因小張個人因素無法履約，雙方解除契約，小陳據此沒收這筆定金，由於小陳在2023年度實際取得這筆收入，因此應將500萬元列入當年度綜所稅結算申報中的其他所得。

不過，國稅局查核後發現，小陳在報稅時未如實申報這筆所得，因此依法核定補徵稅額，並依所得稅法規定，處以漏稅額兩倍以下罰鍰。

官員表示，這類情況實務上並不罕見，常見原因多是納稅人誤以為交易未完成、未實際移轉不動產，就不需申報所得，進而疏忽了沒收定金也屬於所得的一部分。

國稅局也提醒，若納稅人尚未遭檢舉，或未經稽徵機關及財政部指定調查人員查獲前，可以主動補報補繳所漏稅款，依《稅捐稽徵法》規定，可加計利息免予處罰，爭取自動補報的免罰機會。

為避免因一時疏忽導致高額補稅與罰鍰，國稅局提醒，民眾若有「沒收定金」收入，無論是否完成交易或移轉產權，都應主動評估是否構成其他所得，報稅季節前，也建議備妥契約書、帳務紀錄等資料，以利日後申報或配合查核使用。

國稅局 所得稅 財政部

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