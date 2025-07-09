離島旅客帶免稅自用酒類放寬至1.5公升 11日生效
暑假旅遊旺季到來，財政部關務署今天修正發布「離島免稅購物商店設置管理辦法」（離島辦法）第19條規定，離島旅客攜帶自用酒類免稅數量，從現行1公升放寬到1.5公升，自7月11日生效。
財政部關務署副署長蘇淑貞今天在例行記者會表示，財政部今年1月25日提高入境旅客攜帶自用酒類免稅數量至1.5公升，為了一致性，研議修正離島辦法，這次是預告期滿後施行。
蘇淑貞指出，為促進離島觀光與經濟發展，今天修正發布「離島免稅購物商店設置管理辦法」第19條規定，將離島免稅購物商店銷售酒類給旅客，並由離島旅客隨身攜出離島地區至台灣或其他離島地區的免稅數量，由現行1公升放寬到1.5公升，但也提醒，離島旅客須滿18歲才能買自用酒類產品。
關務署官員解釋，目前澎湖、金門、馬祖、小琉球、綠島5地共有14間免稅購物商店，旅客在離島地區購買自用酒類，不限瓶數、但容量會合併計算。比較特別的是，離島地區購買酒類，因為業者有系統可串接確認酒類購買數量，民眾在第1家門市買酒沒超過免稅數量，第2家門市購買酒類累計超過1.5公升時，當下購買時商店就會代課稅。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言