颱風愛車泡水車損慘重！稅捐處籲車主把握「一個月內申請」能減稅

進入夏季後，台灣迎來颱風與梅雨季節，車主們最怕的事莫過於一夜之間愛車泡水報銷。對此，高雄市稅捐稽徵處特別提醒，如果車輛因天然災害受損而無法行駛，可在災害發生日起算一個月內，向所在地稅捐處提出申請，減免未使用期間的使用牌照稅，爭取合法權益、減輕經濟損失。

稅捐處說明，使用牌照稅採「按日計算」制度，並非一整年都繳好繳滿，因此只要能提出泡水受損、無法使用的證明文件，例如修車廠出具的維修單據或保險理賠文件，就可以申請減免，甚至退還已繳的稅額。

舉例來說，若車輛因水災泡水送修兩週，且經核准屬實，稅捐處將按核定的停用天數，退還相應日數的牌照稅金額。稅捐處提醒，申請期限自「災害發生日起一個月內」，逾期恐喪失退稅資格。

稅捐處還說，泡水災損車輛若暫時無法使用，記得保存好相關證明資料，並盡速向車籍所在地的稅捐機關洽詢，除了保住荷包，也能避免後續因稅金爭議造成不必要的困擾，面對颱風來襲，防災固然重要，但災後權益也不能忽視。若不幸讓愛車泡了水，別急著認賠出場，記得掌握退稅機會，讓災損帶來的衝擊降到最低。