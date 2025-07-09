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高雄關7月17日 辦理私貨及逾期貨標售

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

財政部關務署高雄關9日表示將於7月17日下午2時，在該關關本部5樓教室辦理今年第六次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。

該關表示，本次標售貨物為工業用零附件、內衣褲、針織涼感染色布、緊固件（螺絲）、印花床包枕套、棉被套、獨立衣櫃、鏡子、實木床架、子母螺釘、襪子、螺絲（自攻螺釘）、牛仔褲及FORKLIFT，相關公告內容及規定，請至該關網站瀏覽。

該關提醒有意標購民眾請備妥身分證件及私章，於7月11日及14日至16日上午9時至12時或下午1時至4時30分至該關私貨倉庫、各貨櫃場、第一郵聯海運快遞貨物專區或萬海海運（2615）快遞貨物專區看貨。

萬海 身分證

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