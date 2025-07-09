快訊

遺憾！新店廣興橋救溺搜救艇翻覆意外 消防員殉職今再添1人

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

樣品、廣告品等無交易貨物 基隆關：應申報其實際價值

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
出口樣品、廣告品等無交易事實貨物，仍應申報其實際價值，以免受罰或延宕通關時效。圖／財政部關務署
出口樣品、廣告品等無交易事實貨物，仍應申報其實際價值，以免受罰或延宕通關時效。圖／財政部關務署

基隆關表示，近來查獲出口樣品、贈品、賠償品或廣告品等貨物，因廠商誤認為未向買方收取價款無交易事實，即隨意申報貨價，涉低報貨物價值，違反海關緝私條例第37條規定而遭處罰鍰，提醒商民報運出口貨物，應誠實申報貨物價格，以免觸法或延宕通關，影響自身權益。

基隆關進一步表示，依出口貨物報關驗放辦法第10條第1項規定，出口貨物價格應以輸出許可證所列離岸價格折算申報，免除輸出許可證者，以輸出口岸實際價值申報。另依「預報貨物通關報關手冊出口篇」規定，申報「禮物、贈品、樣品、調換、賠償、廣告品等」時，即使發票載明「NCV」（無商業價值，No Commercial Value，下同），亦應申報其實際價格，不得申報「NCV」、「FOC」（免費，Free of Charge）或「0」。準此，縱使出口貨物無買賣交易事實，該貨物價格仍應以輸出口岸實際價值申報，不得因未收取價款而隨意申報。

基隆關最後強調，我國出口貨物適用零稅率，報運出口時仍應以貨物實際交易價格或實際價值申報，如對無交易事實貨物價值有疑義，可於貨物出口前，先洽詢海關或委任的報關業者，俾正確申報，以免影響通關時效甚至受罰。

廣告 海關 物價

延伸閱讀

港珠澳橋珠海口岸改善 十一前完工 通行能力大增8成

34萬港人周六北上 3周來首跌破40萬 逆差跌至20萬人次

代購日本知名鼻炎藥物1421盒...海關攔下 判刑6個月

中駐伊朗大使使館：逾3600公民已平安撤離中東

相關新聞

買家反悔、賣方開心收下500萬元定金！少做一動作竟被國稅局盯上了

財政部台北國稅局提醒，個人與他人簽訂不動產買賣契約，若因對方未履約而沒收其所支付的定金，該筆金額應視為「其他所得」，並列...

企業捐贈運動 優稅擴大

立法院昨（8）日三讀通過《運動產業發展條例》修法，將現行企業捐贈重點運動抵稅比率從原本150％提高至175％，另也明定國...

遺產地有三七五租約 可減稅

民眾申報遺產稅，若被繼承人名下土地仍有「三七五租約」未終止，在計算遺產價值時，依規定可減除土地現值的三分之一，也就是只要...

沒有銷售額 仍要報營業稅

財政部北區國稅局提醒，營業人就算沒有銷售額，也必須依規定期限申報營業稅，否則仍會被處以最低1,200元的滯報金，實務上，...

夫妻分開設籍也無法雙享稅優！地稅局教你這招合法解套

台中市張先生近期購屋後設籍新址，想申請自用住宅地價稅優惠，卻發現自己和配偶各設籍一處房地，可能無法同時享有稅率優惠。台中...

運產條例修正三讀 企業贊助運動產業擴大175%抵稅

為促進運動產業發展，立法院院會今三讀修正通過運動產業發展條例部分條文，明定營利事業對運動業及重點運動賽事之捐贈得加成減除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。