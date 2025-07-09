樣品、廣告品等無交易貨物 基隆關：應申報其實際價值

基隆關表示，近來查獲出口樣品、贈品、賠償品或廣告品等貨物，因廠商誤認為未向買方收取價款無交易事實，即隨意申報貨價，涉低報貨物價值，違反海關緝私條例第37條規定而遭處罰鍰，提醒商民報運出口貨物，應誠實申報貨物價格，以免觸法或延宕通關，影響自身權益。

基隆關進一步表示，依出口貨物報關驗放辦法第10條第1項規定，出口貨物價格應以輸出許可證所列離岸價格折算申報，免除輸出許可證者，以輸出口岸實際價值申報。另依「預報貨物通關報關手冊出口篇」規定，申報「禮物、贈品、樣品、調換、賠償、廣告品等」時，即使發票載明「NCV」（無商業價值，No Commercial Value，下同），亦應申報其實際價格，不得申報「NCV」、「FOC」（免費，Free of Charge）或「0」。準此，縱使出口貨物無買賣交易事實，該貨物價格仍應以輸出口岸實際價值申報，不得因未收取價款而隨意申報。

基隆關最後強調，我國出口貨物適用零稅率，報運出口時仍應以貨物實際交易價格或實際價值申報，如對無交易事實貨物價值有疑義，可於貨物出口前，先洽詢海關或委任的報關業者，俾正確申報，以免影響通關時效甚至受罰。