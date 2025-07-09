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沒有銷售額 仍要報營業稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部北區國稅局提醒，營業人就算沒有銷售額，也必須依規定期限申報營業稅，否則仍會被處以最低1,200元的滯報金，實務上，常見營業人在設立初期、停業前或辦理註銷後誤以為「沒開發票就不用報稅」，結果反而吃上罰單。

國稅局說明，營業稅採自動報繳制度，營業人應以每二個月為一期，在次期15日內完成申報，零稅率者得申請每月申報，不論當期是否有開立統一發票、是否有銷售收入，都應按時申報。

若逾期申報未滿30日，依《營業稅法》第49條，每兩日按應納稅額加徵1%滯報金，最低1,200元、最高1.2萬元；超過30日者，將加徵30%怠報金，最低3,000元、最高3萬元，即使無應納稅額，也仍有1,200元滯報金或3,000元怠報金。

舉例來說，甲公司3月至4月銷售額為0元，未在5月15日前完成申報，直到6月11日才補報，雖未超過30日且無應納稅額，但仍因逾期遭處滯報金1,200元。

國稅局 營業稅

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