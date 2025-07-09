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遺產地有三七五租約 可減稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾申報遺產稅，若被繼承人名下土地仍有「三七五租約」未終止，在計算遺產價值時，依規定可減除土地現值的三分之一，也就是只要以三分之二土地現值計入遺產即可。

台北國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，申報遺產稅時，不動產價值應以死亡當期公告現值或評定標準價格計算；但若該筆土地仍有三七五租約存續，依《平均地權條例》規定，未來若地主申請終止租約並收回耕地，須補償承租人當期公告現值的三分之一，因此在遺產稅申報時，應先將公告現值扣除這筆可能支付補償費用，再計入遺產總額。

舉例說，小張（化名）2025年1月1日過世，遺留三筆土地，公告土地現值合計5,400萬元。繼承人原依公告現值申報，國稅局查核發現，三筆土地謄本均註記有三七五租約，依法應減除公告值三分之一，最終核定遺產價值為3,600萬元。

國稅局 贈與稅 遺產稅

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