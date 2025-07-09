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企業捐贈運動 優稅擴大

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院昨（8）日三讀通過《運動產業發展條例》修法，將現行企業捐贈重點運動抵稅比率從原本150％提高至175％。示意圖。記者曾增勳／攝影
立法院昨（8）日三讀通過《運動產業發展條例》修法，將現行企業捐贈重點運動抵稅比率從原本150％提高至175％。示意圖。記者曾增勳／攝影

立法院昨（8）日三讀通過《運動產業發展條例》修法，將現行企業捐贈重點運動抵稅比率從原本150％提高至175％，另也明定國發基金應提撥一定比率投資運動產業。

運動部將於9月9日掛牌，為促進運動產業發展，行政院提出運產條例修正案，擴大減稅利多，有助引導資金進入運動產業，進一步鼓勵全民運動。

行政院提案也指出，為持續扶持業餘運動業及重點運動賽事發展，對業餘運動業及重點運動賽事主辦單位的捐贈，可自營利事業所得額減除的施行期間有必要延長，因此提案修法，抵稅施行期間，自修正生效日起至2031年12月23日止

三讀條文明定，中央主管機關應會同或協調相關政府機關、金融機構及信用保證機構，建立運動產業發展投資、優惠融資管道及信用保證機制，並提供優惠措施引導民間資金投入，協助各經營階段的運動事業取得推展運動業務所需資金。國發基金應提撥一定比率投資運動產業。

三讀條文指出，企業符合條件的捐贈，可依《所得稅法》第36條第1款規定以費用列支，不受金額限制，包含捐贈經政府登記有案的體育團體；培養支援運動團隊或運動員；推行事業單位本身員工體育活動；辦理經中央主管機關認可促進全民運動發展之賽事等。

三讀條文規定，中央主管機關為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事發展，可設置專戶，辦理營利事業捐贈相關事宜。

企業透過專戶對中央主管機關認可的職業或業餘運動業捐贈，在申報所得稅時，可在捐贈金額1,000萬元額度內，按該金額175%，自其當年度營利事業所得額中減除。至於企業透過專戶對經中央主管機關「專案核准」的重點職業或業餘運動業，及經中央主管機關公告之「重點運動賽事」主辦單位之捐贈，在申報所得稅時，可全數按捐贈金額175%列報費用，不受捐贈金額1,000萬元額度限制。

所得稅 運動

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